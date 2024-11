Polski satelita Intuition-1, wyniesiony na orbitę 11 listopada 2023 roku, świętuje właśnie pierwszą rocznicę swojej kosmicznej podróży. Przez pierwsze 366 dni okrążył Ziemię 5490 razy, podczas których dostarczył wiele cennych informacji, przetwarzanych autonomicznie dzięki algorytmom sztucznej inteligencji.

W ciągu ostatniego roku Intuition-1 dostarczył obrazy z takich regionów jak Polska, Brazylia, Arabia Saudyjska czy Utah Lake w USA / Materiały prasowe

Intuition-1 to satelita demonstracyjny opracowany przez KP Labs, który dostarcza hiperspektralne zobrazowania Ziemi (umożliwia zdalne sprawdzenie jakości gleby i jej składu przyp. red.), a także przetwarza dane w kosmosie.

Na jego pokładzie znajduje się zaprojektowana przez gliwicką firmę jednostka przetwarzania danych (DPU) Leopard, która wykorzystuje algorytmy uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji do autonomicznego przetwarzania danych bezpośrednio na orbicie. Leopard DPU jest zdolny do wykonywania aż trzech bilionów operacji na sekundę, co znacząco przyspiesza proces analizy danych.

W przeciwieństwie do standardowego obrazowania RGB, które używa trzech szerokich pasm (czerwone, zielone i niebieskie), obrazowanie hiperspektralne zastosowane na pokładzie Intuition-1 zbiera informacje w całym spektrum elektromagnetycznym, dzieląc je na wiele wąskich pasm spektralnych (sensor polskiego satelity obejmuje aż 192 takie pasma), w tym tych, które nie są widoczne dla ludzkiego oka. Tak duża liczba informacji umożliwia precyzyjną identyfikację i analizę różnych substancji, typów roślinności, minerałów i innych materiałów na powierzchni Ziemi.

W ciągu ostatniego roku Intuition-1 wykonał szereg operacji, które potwierdziły efektywność jego systemów i przetwarzania danych na orbicie. Dostarczył obrazy z takich regionów jak Polska, Brazylia, Arabia Saudyjska, a także Utah Lake w USA, gdzie obrazowanie ujawniło szczegóły gęstości roślinności.

Leopard DPU w czasie rzeczywistym wykrywał obecność chmur, dokonywał analizy urbanistycznej, wskazywał wielkość terenów zielonych, czy pokazywał ukształtowanie terenu. Dzięki temu na Ziemię przekazywane były wyłącznie przetworzone informacje, co usprawniało dalszą analizę i przyspieszało proce przekazu danych z orbity.

Intuition-1, nie tylko działa nieprzerwanie od roku, ale udowodnił także jaki potencjał kryje się w przetwarzaniu danych bezpośrednio na orbicie. To niezwykle udany przykład autonomicznego przetwarzania danych w przestrzeni kosmicznej oraz obrazowania hiperspektralnego. Ostatni rok dostarczył nam cennych praktycznych doświadczeń i wiedzy, które wykorzystamy przy rozwoju kolejnych naszych projektów - zaznacza Michał Zachara, Wiceprezes KP Labs.

Podobne rozwiązania wykorzystywane są już w misji Phi-Sat-2, dedykowanej autonomicznemu przetwarzaniu danych obserwacyjnych Ziemi, a technologia przetwarzania danych z Intuition-1 zostanie rozwinięta w planowej na przyszły rok misji M-Argo Europejskiej Agencji Kosmicznej, której celem jest badanie asteroidy.

W misji M-Argo Leopard DPU pozwoli na analizę danych bezpośrednio na pokładzie sondy, co przyspieszy rozpoznawanie cech powierzchni asteroidy i surowców w niej występujących.

W projekcie Phi-Sat-2 system wspiera szybką identyfikację zagrożeń środowiskowych, jak katastrofy naturalne i zanieczyszczenia. Z kolei w ramach Polskiej Misji na ISS, zaprojektowana przez gliwicką firmę jednostka przetwarzania danych Leopard, znajdzie się na pokładzie ISS, służąc jako moduł testowy dla naukowców, przedsiębiorców i studentów z całego świata.