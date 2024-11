40 małp uciekło z ośrodka badawczego w Karolinie Południowej w Stanach Zjednoczonych. "Mieszkańcom stanowczo zaleca się zabezpieczenie drzwi i okien, aby zapobiec wejściu tych zwierząt do domów" - poinformował departament policji w Yemassee.

(Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Małpy, które uciekły, pochodziły z ośrodka badawczego Alpha Genesis. Firma ta specjalizuje się w badaniach nad naczelnymi. Ośrodek świadczy usługi w zakresie zdrowia naczelnych oraz testów na tych zwierzętach dla społeczności naukowych na całym świecie.

Nie ujawniono rasy zbiegłych małp, ale na stronie firmy widnieje informacja, że jej zespół techników weterynarii i specjalistów od zwierząt pracuje z makakami jawajskimi, rezusami i kapucynkami.

Departament policji w Yemassee poinformował, że funkcjonariusze współpracują z personelem Alpha Genesis w celu złapania zwierząt. Policja rozstawiła pułapki w okolicy i używa kamer termowizyjnych, by zlokalizować małpy. Mieszkańcom nakazano zamknięcie drzwi i okien, żeby żadne z tych zwierząt nie mogło przedostać się do domów. W przypadku spotkania zwierzęcia nie wolno się do niego zbliżać i należy bezzwłocznie zadzwonić po służby.

Nie jest to pierwszy taki przypadek w historii firmy. Osiem lat temu miało miejsce podobne zdarzenie, wówczas z ośrodka uciekło 19 małp. Udało się je złapać około sześć godzin później.