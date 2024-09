Eksperci Politechniki Krakowskiej pomogą w ocenie stanu dróg i mostów na terenach dotkniętych powodzią. W najbliższych tygodniach rozpoczną też darmowe szkolenia dla pracowników wszystkich służb, które zajmują się bezpieczeństwem infrastruktury przeciwpowodziowej w Polsce.

/ PAP/Maciej Kulczyński / Shutterstock

Po przejściu wielkiej wody wiele dróg i mostów na południu Polski uległo zniszczeniu, uszkodzeniom i deformacjom. Będą wymagały naprawy i wzmocnienia.

W takich sytuacjach przeprowadza się wstępny, bieżący przegląd. Sprawdzamy, czy dany obiekt jest uszkodzony i czy kwalifikuje się do szczegółowego przeglądu, ekspertyzy lub badań specjalnych - mówi reporterce RMF FM Agacie Guz dr inż. Mariusz Hebda z Katedry Konstrukcji Mostowych Metalowych i Drewnianych Politechniki Krakowskiej

Do Instytutu Dróg i Mostów, który koordynuje nabór ekspertów, swoje obiekty zgłaszają już samorządy m.in. Kłodzka, Brzegu, Głubczyc, Kędzierzyna-Koźla, Krosnowic, Krapkowic i innych miejscowości.

Na pewno z oceną stanu mostów, dróg i wałów będziemy mieli sporo pracy, np. most w Głuchołazach został całkowicie zniszczony. Na miejscu będziemy mogli dokładnie zobaczyć, jak wygląda sytuacja po opadnięciu wody - dodaje.

Gotowi do włączeni się w pomoc są specjaliści z Wydziału Inżynierii Lądowej PK, z kilku jej katedr m.in. Geotechniki i Wytrzymałości Materiałów, Konstrukcji Mostowych Metalowych i Drewnianych oraz Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu.

Specjaliści z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki rozpoczną cykl szkoleń on-line dotyczących bezpieczeństwa, sytuacji kryzysowych, awarii, badania i monitoringu, modernizacji i nowoczesnego projektowania zapór ziemnych, wałów przeciwpowodziowych, suchych zbiorników, obwałowań kanałów.

Jak poinformowała rzeczniczka uczelni Małgorzata Syrda-Śliwa studenci pochodzący z regionów objętych stanem klęski żywiołowej mogą liczyć na specjalną zapomogę podwyższoną do 10 tys. złotych. Świadczenie będzie przyznawane na podstawie oświadczenia studenta i zdjęć dokumentujących straty.

Studenci mogą także otrzymać wsparcie psychologiczne.

Od 18 września na uczelni trwa też zbiórka darów, organizowana przez Samorząd Studencki Politechniki Krakowskiej, przy wsparciu władz uczelni i wydziałów. Dary można przynosić do specjalnie oznaczonych koszy, które znajdują się w trzech kampusach PK: na Wydziale Inżynierii Lądowej w holu głównym, na Wydziale Architektury, ul. Podchorążych 1 oraz na Wydziale Mechanicznym, al. Jana Pawła II 37. Zebrane rzeczy są sukcesywnie przekazywane do miejskiego magazynu zbiórki. Zbiórka potrwa do 27 września.