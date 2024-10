"Profilerka" to debiut literacki Grażyny Molskiej, scenarzystki, producentki i scenografki filmowej. Serialowa wersja kryminału jest emitowana w telewizji w sobotnie wieczory.

Powieść to historia doświadczonej profilerki, która pomaga w schwytaniu seryjnego mordercy kobiet, grasującego w okolicach Augustowa.

Tytułową bohaterką jest 42-letnia Julia Wigier, która rozwiązała wiele głośnych spraw.

Profilerka planuje spędzić urlop z synem u swego ojca na Pojezierzu Augustowskim. A w okolicy dochodzi do zbrodni. W upalne południe ranna kobieta biegnie w panice przez las i gdy dobiega do drogi, pada martwa prosto pod koła jadącego na rowerze pijanego listonosza. Mężczyzna ją rozpoznaje. To Anna Janonis, 36-letnia córka starego leśniczego Szułowicza.

Sprawę prowadzi komisarz Karol Nadzieja, który za karę został zesłany do augustowskiej komendy z Warszawy. Ślady prowadzą policjantów do leśniczówki Szułowiczów. Uwagę śledczych zwraca nienaturalna cisza, a kiedy policjanci wchodzą do domu, zastają makabryczny widok.

Komisarz Nadzieja potrzebuje pomocy przy skomplikowanym śledztwie i prosi o pomoc Julię. Żadne z nich nawet nie podejrzewa, że w spokojnej dotychczas okolicy zaczął właśnie swoje dzieło wyrafinowany i przebiegły seryjny morderca. Ofiarami stają się młode kobiety, w okrutny sposób okaleczane po śmierci.

Serial "Profilerka" do końca roku emitować będzie TVP. Główną rolę gra w nim Wiktoria Gorodeckaja.

Grażyna Molska jest scenarzystką tego 12-odcinkowego serialu kryminalnego. Reżyserką serialu została Monika Jordan-Młodzianowska.

W obsadzie są też m.in Michał Czernecki, Jowita Budnik, Andrzej Mastalerz, Jędrzej Hycnar, Monika Pikuła, Kamil Nożyński, Mateusz Banasiu oraz Mirosław Baka.

Powieść "Profilerka" właśnie ukazała się nakładem wydawnictwa Prószyński i S-ka.