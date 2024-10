Niebezpieczny, ale dla pająków

Jak donosi portal Daily Mail, znaleziony przez Mitchella grzyb zjadł od wewnątrz pająka pozostawiając w całości jego egzoszkielet i wyhodował ze skorupy kolczastego grzyba, który pękając zarodnikami rozprzestrzenił roślinę dalej, by ta mogła pochłonąć kolejne niczego nieświadome ofiary. I choć podobne grzyby nie są rzadkością w świecie owadów, Cordycepsy potrafią zmusić swoją ofiarę do poruszania się wbrew jej woli, zanim umrze. Tak samo Gibellula zmusiła pająka do poruszania się pod liściem, który chronił zarodniki przed deszczem.



Póki co, nie ma się czego obawiać. Podobne grzyby zostały wypatrzone zaledwie dziewięć razy w ciągu ostatnich siedemdziesięciu lat. Do tego nigdy nie zdarzyło się, by zainfekowały inne istoty niż pająki, gąsienice czy mrówki. Odkrycie to jednak zaskoczyło pana Mitchella.

Jechałem sobie samochodem, a tu wiatr odsłonił liście. Widziałem, że coś ciekawego znajduje się pod spodem, więc wziąłem je ze sobą. Oglądałem wiele zdjęć Cordycepsów i kiedy obejrzałem znalezisko z bliska, wiedziałem, że to one - stwierdził.