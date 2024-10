Były trener piłkarzy Motoru Lublin Goncalo F. usłyszał zarzuty kierowania gróźb karalnych i spowodowania lekkich obrażeń ciała u prezesa tego klubu. Szkoleniowiec nie przyznał się do winy - poinformowała prokuratura. Goncalo F. jest trenerem Legii Warszawa.

Goncalo F. / Marcin Gadomski / PAP

Sprawa dotyczy wydarzeń z marca ubiegłego roku, kiedy po meczu Motoru Lublin z GKS Jastrzębie ówczesny trener Motoru Portugalczyk Goncalo F. uderzył ówczesnego prezesa Motoru Pawła Tomczyka plastikowym pojemnikiem na dokumenty. Rozbił mu łuk brwiowy, co wymagało wizyty w szpitalu i zakładania szwów.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Lublin-Południe. We wtorek prokurator przedstawił Goncalo F. dwa zarzuty - poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Lublinie prok. Agnieszka Kępka.

Czego dotyczą zarzuty?

Jeden zarzut dotyczy sprowadzenia niebezpieczeństwa spowodowania obrażeń ciała oraz spowodowania tychże obrażeń w stopniu lekkim u pokrzywdzonego, przy czym prokurator uznał, że miało to charakter chuligański.

Drugi zarzut dotyczy kierowania wobec pokrzywdzonego gróźb karalnych.

Oba te przestępstwa zagrożone są karą do trzech lat więzienia.

Goncalo F. nie przyznaje się do winy. Będzie odpowiadał z wolnej stopy

Przesłuchany w charakterze podejrzanego trener nie przyznał się do winy. Złożył wyjaśnienia, które będą weryfikowane w toku postępowania, które nadal jest prowadzone - dodała Kępka.



Goncalo F. będzie odpowiadał z wolnej stopy. Jak wyjaśniła Kępka, prokurator nie stosował wobec niego środków zapobiegawczych, ponieważ zarzucane mu przestępstwa są zagrożone niską karą, a sam podejrzany stawił się na wezwanie prokuratury i złożył wyjaśnienia.



Goncalo F. podczas konferencji prasowej dwa dni po zdarzeniu w marcu ub. roku, wyrażał "głębokie ubolewanie", że klub, jego właściciel i inni po tym, co zrobił, musieli się zmierzyć z falą krytyki. Nie ma żadnego wytłumaczenia dla mojego zachowania, które było naganne. Przepraszam, a przede mną daleka droga, by odzyskać wasze zaufanie - mówił wtedy trener Motoru Lublin zaznaczając, że potępia każdą formę przemocy.