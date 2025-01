"Dziewczyna z igłą" z nominacją do Oscara! Polska koprodukcja w reżyserii Magnusa von Horna ma szansę na statuetkę w kategorii najlepszy film miedzynarodowy. W Hollywood trwa ceremonia ogłoszenia oscarowych nominacji. Na bieżąco aktualizujemy listę produkcji mających szansę w tym roku na statuetki przyznawane przez Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej. Śledźcie nasz aktualizowany artykuł.

Wideo youtube

Nominacje do Oscarów mieliśmy poznać tydzień temu. Ze względu na szalejące w Los Angeles pożary, Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej musiała przełożyć jednak termin ceremonii.

Najlepszy film międzynarodowy:

"I'm Still Here"

"Dziewczyna z igłą"

"Emilia Pérez"

"Nasienie świętej figi"

"Flow"

Najlepszy aktor pierwszoplanowy:

Adrien Brody - "Brutalist"

Timothee Chalamet - "Kompletnie nieznany"

Ralph Fiennes - "Konklawe"

Sebastian Stan - "Wybraniec"

Colman Domingo - "Sing Sing"

Najlepsza aktorka pierwszoplanowa:

Cynthia Erivo - "Wicked"

Karla Sofia Gascon - "Emilia Perez"

Mikey Madison - "Anora"

Demi Moore - "Substancja"

Fernanda Torres - "I'm Still Here"

Najlepszy aktor drugoplanowy:

Yura Borisov - "Anora"

Kieran Culkin - "Prawdziwy ból"

Edward Norton - "Kompletnie nieznany"

Guy Pearce - "Brutalist"

Jeremy Stron - "Wybraniec"

Najlepsza aktorka drugoplanowa:



Zoe Saldana - "Emilia Perez"

Monica Barbaro - "Kompletnie nieznany"

Ariana Grande - "Wicked"

Felicity Jones - "Brutalist"

Isabella Rossellini - "Konklawe"

Scenariusz oryginalny:



Coralie Fargeat - "Substancja"

Sean Baker - "Anora"

Brady Corbet, Mona Fastvold - "Brutalist"

Jesse Eisenberg - "Prawdziwy ból"

Moritz Binder, Tim Fehlbaum - "September 5"

Scenariusz adaptowany:

Clint Bentley, Greg Kwedar - "Sing Sing"James Mangold, Jay Cocks - "Kompletnie nieznany"

Jacques Audiard - "Emilia Perez"

Ramell Ross, Joslyn Barnes - "Nickel Boys"

Peter Straughan - "Konklawe"

Film krótkometrażowy:

"Anuja"

"A Lien"

"Nie jestem robotem"

"The Last Ranger"

"The Man Who Could Not Remain Silent"

Najlepsza muzyka:

"The Brutalist"

"Konklawe"

"Emilia Pérez"

"Wicked"

"Dziki robot"

Efekty specjalne:

"Wicked"

"Diuna: Część druga"

"Obcy: Romulus"

"Better Man: Niesamowity Robbie Williams"

"Królestwo Planety Małp"

Kostiumy:

"Konklawe"

"Nosferatu"

"Wicked"

"Gladiator II"

"Kompletnie nieznany"

Charakteryzacja:

"A Different Man"

"Nosferatu"

"Substancja"

"Wicked"

"Emilia Perez"

Zdjęcie ilustracyjne / Rano Alisherova / Shutterstock

Kto uchodzi za faworytów?

Od tygodni obstawiano, że w kategoriach filmowych najwięcej nominacji zgarnie dreszczowiec z akcją toczącą się w Watykanie - "Konklawe", "The Brutalist" z Adrienem Brodym i musical "Emilia Perez".

Dużo mówi się też o rolach, które zagrali Demi Moore ("Substancja"), Adrien Brody ("The Brutalist") czy Timothee Chalamet ("Kompletnie nieznany"). Sensacją byłaby nominacja dla Pameli Anderson za "The Last Showgirl". Amerykańska Gildia Aktorów Filmowych uważa, że to jedna z najlepszych ról kobiecych ubiegłego roku.

Nasz kandydat - film "Pod wulkanem" Damiana Kocura - odpadł na etapie wyłaniania list skróconych do nominacji.

Liczymy na nominację dla polskiej koprodukcji "Dziewczyna z igłą". W kategorii krótkometrażowy film animowany na skróconą listę trafiła z kolei polsko-brytyjska koprodukcja "Kapral Wojtek" o niedźwiedziu, który towarzyszył żołnierzom armii generała Andersa. Być może nominacje otrzyma też "Prawdziwy ból" - film, który Jesse Eisenberg kręcił w Polsce.

Ceremonia wręczenia Oscarów jest planowana na 2 marca.

Dziś poznamy nominacje do najważniejszych nagród filmowych - Oscarów / Maciej Zieliński / PAP

Artykuł jest aktualizowany