Fani kultowej trylogii Petera Jacksona mają powody do zadowolenia. 13 grudnia do polskich kin trafi animowany film pełnometrażowy: "The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim". Jak zapewnia, Andy Serkis, czyli odtwórca roli Golluma, "fani oszaleją" na punkcie nowego "Władcy Pierścieni".

Zdjęcie ilustracyjne / shutterstock / Shutterstock

Akcja "The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim" będzie toczyć się na 183 lata przed wydarzeniami opisanymi w oryginalnej trylogii filmowej. Widzowie poznają nieznaną do tej pory historię Helmowego Jaru i jego założyciela - Helma Żelaznorękiego.



Znane głosy w animacji

Głosu postaci Helma Żelaznorękiego użyczy gwiazda "Sukcesji", Brian Cox. Głosowa rola jego córki, księżniczki Hery z Rohanu przypadła w udziale Gai Wise. W filmie "The The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim" usłyszymy też m.in. głos Mirandy Otto, która dubbingować będzie postać Eowiny. Tę samą, którą przed laty zagrała w dwóch częściach "Władcy pierścieni", reżyserowanego przez Petera Jacksona.

Nagrodzony gromkimi brawami

Podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych w Annecy, studio Warner Bros. Animation i New Line Cinema zaprezentowali pierwsze 20 minut produkcji. Została ona nagrodzona gromkimi brawami.



Zdjęcia w Kalifornii

Za reżyserię pełnometrażowego filmu animowanego odpowiada Kenji Kamiyama. Peter Jackson razem z Fran Walsh, pełnią rolę producentów wykonawczych. Nad scenariuszem pracowali Jeffrey Addiss i Will Matthews. Zdjęcia do filmu były kręcone m.in. w Burbank (Kalifornia, USA).

Światowa premiera filmu jest zaplanowana na 12 grudnia 2024, dzień później animację można będzie obejrzeć w polskich kinach.