Dziś pierwsze oprowadzanie, jutro otwarcie dla widzów. Długo oczekiwane Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie otwiera dla publiczności drzwi do nowej siedziby.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie / Marta Ejsmont / Materiały prasowe

Zaprojektowana przez nowojorskie studio Thomas Phifer and Partners nowa siedziba Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie mieści się przy ulicy Marszałkowskiej w Warszawie. Podwieszana fasada z białego betonu architektonicznego barwionego w masie została wykonana nie tylko po raz pierwszy w Polsce, ale także w Europie.

Budynek MSN-u będzie miejscem otwartym i dostępnym dla każdego, miejscem spotkań integrujących różne inicjatywy miejskie - obiecują twórcy placówki.



Oficjalne otwarcie odbędzie się w piątek 25 października o godzinie 20:00 od strony Forum, czyli od strony placu Pałacu Kultury i Nauki, pomiędzy budynkiem a placem budowy teatru TR. Tego dnia będzie można zwiedzać MSN aż do 1 w nocy. Wszystkie wydarzenia w ramach dni otwarcia są bezpłatne.

W niektórych przypadkach, jak koncerty, warsztaty czy oprowadzania, potrzebne będzie wcześniejsze zgłoszenie obecności lub odbiór bezpłatnych wejściówek. Na stronie artmuseum.pl znajdują się szczegółowe informacje na ten temat. Co ważne dla tych, którym nie uda się zdobyć darmowych wejściówek, koncerty będą streamowane na fasadę budynku (od strony Forum). Podczas trwania koncertów będzie można wejść do budynku o powierzchni niemal 20 000 m kw.



To będzie bardzo długie otwarcie nowej siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Potrwa od 25 października do 10 listopada 2024. W programie są m.in.: nocne zwiedzanie obiektu z latarkami, projekcje multimedialne wyświetlane na budynku MSN od strony ulicy Świętokrzyskiej, nocne pokazy filmowe czy weekendowe poranki w kinie dla widzów w każdym wieku.



Na poziomie -1 w nowym budynku Muzeum Sztuki Nowoczesnej mieści się kino. Znajduje się w nim widownia na 150 osób, a sala skonstruowana jest kaskadowo. W repertuarze pojawią się nie tylko produkcje niezależne i eksperymentalne z kraju i zza granicy, ale również arthousowe filmy dokumentalne i fabularne oraz animacje. Muzealne kino ma w planach też m.in. festiwale, autorskie przeglądy tematyczne, spotkania z twórcami i twórczyniami czy retrospektywy.

To miejsce, gdzie filmy niezależne i eksperymentalne spotykają się z najciekawszymi zjawiskami kina głównego nurtu. Wspólnie nakłaniają do namysłu nad codziennością i wzbogacają praktyki tworzenia scenariuszy przyszłości - mówi Aleksandra Jeglińska, kuratorka kina MSN.



W MSN kolekcjonowane są dzieła sztuki współczesnej, które zrealizowano w różnorodnych mediach: obrazy, rysunki, rzeźby, instalacje, filmy, a także dzieła dźwiękowe i performatywne.

Rozpoczniemy naszą działalność pokazem prac kobiet. W ten sposób kontynuujemy światowy trend odrabiania lekcji o zapomnianych i przeoczonych twórczyniach, pokrywania białych plam kolorami - mówi Joanna Mytkowska, dyrektorka Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Ta część naszej gromadzonej od 20 lat kolekcji będzie więc dla Muzeum ważnym manifestem opowiedzenia się po niedocenianej części sceny artystycznej i kontynuacji poszukiwania brakujących postaci w historii sztuki. W efekcie takich działań rozkwitła m.in. wielka pośmiertna popularność Aliny Szapocznikow, której pracę "Przyjaźń" nasza publiczność zobaczy właśnie w dniu otwarcia. Pokażemy więc zarówno dzieła historyczne, między innymi duży abakan Magdaleny Abakanowicz, jak i prace artystek współczesnych o międzynarodowym znaczeniu: pochodzącej z Demokratycznej Republiki Konga Sandry Mujingi czy Cecilii Vicuñi, chilijskiej ikony sztuki feministycznej - dodaje dyrektor Mytkowska.