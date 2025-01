Coraz więcej turystów przyciąga niezwykła średniowieczna katedra w Chartres. Została ona uznana przez wielu obserwatorów za najpiękniej podświetloną świątynię w całej Francji. Potwierdza to specjalny wysłannik RMF FM Marek Gładysz.

/ Marek Gładysz / RMF FM

Spektakularny mapping video na fasadzie katedry w Chartres

Na głównej fasadzie XIII-wiecznej katedry w Chartres można podziwiać zapierające dech w piersiach projekcje różnych scen, form i kolorów. To video mapping. Wielu francuskich komentatorów twierdzi, ze ta świątynia jest piękniej podświetlana niż paryska katedra Notre-Dame.

Podróż z Paryża do Chartres trwa tylko około godziny, a więc coraz więcej turystów przyjeżdża tu również po prostu po to, by podziwiać ponad 10 tys. zdobiących ten kościół rzeźb, 170 witraży oraz niezwykły dwuwymiarowy labirynt na posadzce, który w średniowieczu był symbolem pokuty za grzechy.

Arcydzieło gotyku

Katedra Najświętszej Marii Panny w Chartres (Cathédrale Notre-Dame de Chartres) jest jednym z najwybitniejszych przykładów gotyckiej architektury we Francji i na świecie. Znajduje się w mieście Chartres, około 90 km na południowy zachód od Paryża.

Pierwsze świątynie chrześcijańskie powstały w Chartres już w IV wieku. Obecna katedra została zbudowana na miejscu wcześniejszych kościołów. Niektóre z nich zostały zniszczone przez pożary. Decydujący moment w historii budowy to 1194 rok, gdy pożar zniszczył znaczną część wcześniejszej konstrukcji. Ocalały jednak krypta, dolne partie fasady zachodniej i dwie wieże. Odbudowę rozpoczęto niemal natychmiast, a prace kontynuowano przez ponad pół wieku.

Główna część katedry została ukończona w 1220 roku, co było niezwykle szybkim tempem jak na tamte czasy. Dzięki temu budowla zachowała jednolity styl architektoniczny, będący przejściem od gotyku wczesnego do dojrzałego.

W katederze znajduje się Święta Tunika, którą miała nosić Maryja podczas narodzin Jezusa

Katedra w Chartres słynie z harmonijnej konstrukcji, imponujących rozmiarów oraz bogactwa detali. Ma 130 metrów długości, a wysokość jej nawy głównej wynosi 37 metrów. Fasada zachodnia, znana jako Królewski Portal ("Portail Royal"), jest ozdobiona rzeźbami przedstawiającymi sceny biblijne i figury królów judzkich.

Jednym z najważniejszych elementów katedry są jej witraże, które zachowały się niemal w całości od XIII wieku. Przedstawiają one sceny z życia świętych, opowieści biblijne oraz motywy związane z codziennym życiem w epoce średniowiecza. Witraże te uważane są za jedne z najpiękniejszych na świecie.

Katedra w Chartres od wieków była ważnym miejscem pielgrzymek, głównie ze względu na relikwię - Świętą Tunikę (Sancta Camisia), którą miała nosić Maryja podczas narodzin Jezusa. Do dziś Chartres pozostaje celem licznych pielgrzymek.

W 1979 roku katedra została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jako arcydzieło ludzkiego geniuszu twórczego.