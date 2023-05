Od poniedziałku kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w centrum Lublina. Zmiany w organizacji ruchu dotyczą m.in. placu Zamkowego, uliczek Starego Miasta, czy ul. Kalinowszczyzna. Do połowy czerwca w mieście kręcone będą zdjęcia do filmu "The Real Pain" w reż. Jesse’go Eisenberga.

Plac Zamkowy w Lublinie / Shutterstock O wprowadzonych ograniczeniach w ruchu informuje Justyna Góźdź z biura prasowego Urzędu Miasta w Lublinie. Od poniedziałku do 15 czerwca w mieście kręcone będą sceny do filmu "The Real Pain" w reżyserii Jesse’go Eisenberga. "Na czas pracy ekipy filmowej wygrodzona zostanie środkowa część pl. Zamkowego. Wszystkie miejsca postojowe zlokalizowane przy krawężniku oraz droga o szerokości 5 m będą dostępne" – poinformowała Góźdź. Dodatkowo w poniedziałek i wtorek na Starym Mieście przy ulicach: Podwale, Rybna, Kowalska nie będzie można parkować. Następnie filmowcy przeniosą się na Rynek w okolice Trybunału Koronnego, gdzie część północno-wschodnia przy budynku zostanie wygrodzona tablicami, połączonymi taśmą ostrzegawczą. W kolejnych dniach, na czas pracy ekipy filmowej zamknięty dla ruchu zostanie chodnik przy ul. Kalinowszczyzna biegnący po stronie południowej pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Lwowską i ul. Dembowskiego. Z kolei parkingi przy ulicach Czechowskiej i Dolnej Panny Marii będą całkowicie zamknięte dla pojazdów. W następnym tygodniu niewielkie utrudnienia możliwe będą m.in. przy al. Piłsudskiego, ul. Lubartowskiej, ul. Lubomelskiej i Szkolnej. "Planowane są również chwilowe wstrzymania ruchu pieszego i kołowego, przy udziale policji lub straży miejskiej" – dodała Justyna Góźdź. Film w reż. Jesse’go Eisenberga "The Real Pain" to historia, która opowiada o napiętych relacjach między kuzynami – Benjim (w tej roli Kieran Culkin) i Davidem (w tej roli Jesse Eisenberg). "Ma strukturę filmu drogi, zaczynającego się w Nowym Yorku i Warszawie, a kończącego w Krasnymstawie. Po drodze bohaterowie odwiedzają niektóre z ważnych polskich obiektów kulturalnych i historycznych, w większości zlokalizowanych w Lublinie" – napisano w zapowiedzi. Zobacz również: Zaatakowała męża nożem. Grozi jej dożywocie

