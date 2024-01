​Film "A Real Pain" pokazany na festiwalu Sundance zbiera doskonałe recenzje. To polsko-amerykańska koprodukcja w reżyserii Jessego Eisenberga. Jedną z producentek obrazu jest Ewa Puszczyńska. Film, jak informuje Polski Instytut Sztuki Filmowej, znalazł już amerykańskiego dystrybutora w firmie Searchlight Pictures.

Kadr z filmu "A Real Pain" / Materiały prasowe

W filmie "A Real Pain" Eisenbergowi partneruje znany z serialu "Sukcesja" Kieran Culkin. Grają kuzynów, którzy po śmierci swojej babci przyjeżdżają do Polski, by poznać historię rodziny. To komediodramat o poznawaniu swoich korzeni. O swoim nowym filmie Eisenberg mówił już w kwietniu 2023 roku .

Amerykańscy Żydzi mają bardzo skomplikowaną relację z Polską. Szukają tu śladów swojego dziedzictwa. Historia jest tragiczna, ale miasta są piękne, a ludzie wspaniali - mówił w RMF FM Jesse Eisenberg.

Dodał też, że powszechna w Polsce forma turystyki wydaje

mu się dziwna.

Jedziesz do miasta takiego jak Kraków. Jesteś w jednym z najwspanialszych miejsc w Europie, jakie kiedykolwiek istniało. Potem autobusem jedziesz do Auschwitz. Z jednej strony jesz w najlepszych restauracjach, zwiedzasz przepiękne budynki, a potem szybka jazda autobusem, wielka tragedia i historia Żydów. To jest dziwne. Starałem się w subtelny sposób nawiązać do tego w filmie - podsumował Eisenberg.

Filmowi kuzyni w trakcie wyprawy spotykają ekscentrycznego przewodnika z Wielkiej Brytanii oraz grupę międzynarodowych turystów, z którymi podróżują po Warszawie, Lublinie i Majdanku, by poznać historię Holocaustu.

Pierwszy pokaz odbył się 20 stycznia w ramach trwającej do 28 stycznia 40. edycji festiwalu filmowego Sundnance. Dostał kilkuminutową owację na stojąco, zbiera też pozytywne recenzje od zagranicznych krytyków.

"Jesse Eisenberg staje się prawdziwym filmowcem, a Kieran Culkin gwiazdą w filmową w zabawnej i ostrej odysei" - czytamy w "Variety".

To wprawny, zabawny i uderzający do głowy przepięknie sfilmowany film drogi - dodaje recenzent.

"IndieWire" pisze o wybitnym aktorstwie i doskonałym scenariuszu. "The Hollywood Reporter" chwali zdjęcia Polaka Michała Dymka.

Jak informuje PISF film "A Real Pain" będzie dostępny na wirtualnej platformie Sundance w terminie od 25 stycznia od godziny 16:00 do 29 stycznia do 7:55.

Czekamy na datę polskiej premiery.