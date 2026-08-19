„Ziemia całkowicie się zapadła". Katastrofa w kopalni złota

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Nawet sto osób mogło zginąć w wyniku osunięcia się ziemi w nielegalnej kopalni złota Zamboye w Republice Środkowoafrykańskiej, przy granicy z Kamerunem. Do katastrofy doszło we wtorek po południu, gdy zawaliły się podziemne tunele, w których pracowali górnicy. Akcja ratunkowa wciąż trwa, a władze nie potwierdziły oficjalnego bilansu ofiar. O sprawie informuje m.in. portal Euronews.

Do osunięcia ziemi doszło we wtorek około godziny 15 czasu lokalnego na terenie kopalni Zamboye, położonej około 50 kilometrów od miasta Baboua, tuż przy granicy Republiki Środkowoafrykańskiej z Kamerunem. Na ogromnym odkrywkowym stanowisku pracują setki górników wydobywających złoto prowizorycznymi metodami, poza jakąkolwiek kontrolą państwa.

Nagrania opublikowane w mediach społecznościowych pokazują moment, w którym potężna masa ziemi odrywa się od zbocza wyrobiska i osuwa wprost na ludzi.

Skala tragedii wciąż nie jest znana chociaż lokalne źródła mówią o około 100 ofiarach. Na tym etapie trudno nam ustalić oficjalny bilans - powiedział agencji AFP Laurent Ngon Baba, urzędnik z Baboua.

Zdaniem prokuratora z Baboua przyczyną katastrofy było „zawalenie się kilku podziemnych tuneli, w których pracowali górnicy”.

Cedric Mbango, jeden z górników pracujących w Zamboye, opisał wypadek jako katastrofalny. Ziemia całkowicie się zapadła i pogrzebała ludzi. W tej chwili, gdy z wami rozmawiam, inni wciąż są pod ziemią. Trwają próby ratunkowe - powiedział AFP.

Ranni trafili do szpitala w Baboua. W akcję zaangażowała się także strona kameruńska. Współpracujemy ściśle z naszymi środkowoafrykańskimi kolegami, by zmierzyć się ze skutkami tej tragedii - zaznaczył Gregoire Mvongo, gubernator wschodniego regionu Kamerunu, na antenie radia CRTV.

Katastrofa w Zamboye to kolejny śmiertelny wypadek w bogatej w surowce Republice Środkowoafrykańskiej, gdzie tysiące osób pracują w niewielkich, nielegalnych kopalniach bez podstawowych zabezpieczeń. W czerwcu w kopalni złota Be-Mbari, również przy granicy z Kamerunem, zginęło kilkadziesiąt osób. W marcu osunięcie ziemi w Ngourroum zabiło 7 osób, a w lutym w Gordi zginęło 20 górników.