Jak zwiększyć bezpieczeństwo i usprawnić ruch ciężarówek na przejściu granicznym z Białorusią? Nad tym problemem będzie myśleć zespół powołany przez wojewodę lubelskiego. Mówi się m.in. o rozszerzeniu systemu e-TOOL, a także o ewidencjonowaniu tirów, dzięki czemu nie będzie można objeżdżać kolejki drogami lokalnymi.

Kolejka TIRów do przejścia granicznego z Białorusią w Koroszczynie / Wojtek Jargiło / PAP

W skład zespołu, o którym w środę przed przejściem granicznym z Białorusią w Koroszczynie mówił wicewojewoda lubelski Wojciech Wołoch, weszli m.in. przedstawiciele służb granicznych, inspekcji transportu drogowego, GDDKiA, służby wojewody oraz przedstawiciele przewoźników.

Obecne prace i spotkania są przede wszystkim nakierowane na wykorzystanie infrastruktury i istniejących systemów po to, żeby (...) usprawnić samą kolejkę i zapewnić bezpieczeństwo zarówno dla mieszkańców, jak i kierowców - podkreślił wicewojewoda.

Jak wyjaśnił, badana jest możliwość rozszerzenia systemu e-TOOL o dodatkową opcję w celu usprawnienia ruchu w kolejce i bezpieczeństwa kierowców oczekujących do granicy. Chodzi o to, żeby kierowca, który stanie na końcu, miał świadomość, że nikt go nie "objedzie" bocznymi czy leśnymi drogami i nie wjedzie w kolejkę kilometr przed przejściem - przekazał Wołoch. Zastrzegł jednak, że wprowadzenie tego rozwiązania nie wpłynie na skrócenie samej kolejki do odprawy.

Ostatnie otwarte przejście z Białorusią

Przejście graniczne Kukuryki - Kozłowicze z terminalem w Koroszczynie jest jedynym otwartym obecnie drogowym polsko-białoruskim przejściem towarowym. W środę w 17-godzinnej kolejce do odprawy w Koroszczynie oczekuje ok. 500 ciężarówek. Policja podała, że sznur pojazdów liczy ok. 15 km i sięga miejscowości Kolonia Horbów.

"W ciągu doby we wtorek odprawiono 237 ciężarówek na wjeździe do Polski oraz 484 pojazdów na wyjeździe na Białoruś" - przekazał rzecznik lubelskiej Izby Administracji Skarbowej Michał Deruś.

Policjanci kontrolują lokalne drogi, którymi kierowcy tirów próbują omijać utworzoną kolejkę, nie stosując się do ograniczeń tonażowych oraz zakazu wjazdu dla samochodów ciężarowych czy zakazu zatrzymywania się.

Od 1 czerwca ub. r. ruch towarowy na granicy z Białorusią został zawieszony dla ciężarówek, ciągników samochodowych, przyczep, w tym naczep, oraz zespołów pojazdów zarejestrowanych na terytorium Białorusi i Rosji.