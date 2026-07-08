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Wciąż bez śladu po zaginionym Boeingu 737. Pakistan zaczyna śledztwo

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 8 lipca (15:53)

Pakistańskie służby przeczesują wody Morza Arabskiego, gdzie we wtorek wieczorem samolot transportowy linii K2 Airways zniknął z radarów w drodze z Szardży (ZEA) do Karaczi w Pakistanie. Na pokładzie znajdowało się pięć osób. Na miejsce wyrusza zespół śledczych, a do akcji włączono pakistańską marynarkę wojenną, samolot rozpoznawczy oraz statek handlowy. Jak dotąd nie znaleziono ani szczątków maszyny, ani ocalałych.

Wciąż bez śladu po zaginionym Boeingu 737. Pakistan zaczyna śledztwo
Zaginiony Boeing 737 linii K2 AIRWAYS /Shutterstock
  • Trwa akcja poszukiwawcza zaginionego Boeinga 737 K2 Airways nad Morzem Arabskim.
  • Znane są nazwiska pięciu członków załogi, kontakt urwał się 287 km od Karaczi.
  • Premier Sharif złożył kondolencje; to może być pierwsza katastrofa lotnicza w Pakistanie od 2020 roku.
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W nocy z wtorku na środę Pakistański Urząd Lotnisk (PAA) potwierdził rozpoczęcie akcji poszukiwawczej. Zaangażowano w nie pakistański okręt wojenny „PNS Zulfiqar”. Do akcji włączono również samolot rozpoznawczy sił powietrznych, morski samolot patrolowy ATR oraz statek handlowy „Lahroe”. Jak podaje serwis Tribune, w stolicy Pakistanu utworzono 11-osobowy zespół śledczy, który wyruszy na miejsce zdarzenia. Śledczy mają też zbadać dokumentację w biurze K2, które już zamknięto w ramach postępowania.

Znamy nazwiska załogi

Linie lotnicze, do których należał zaginiony Boegin 737, oficjalnie potwierdziły obecność pięciu członków załogi w trakcie lotu. Na pokładzie znajdował się kapitan Mohammad Rizwan Idrees, pierwszy oficer Faisal Mehmood oraz Muhammad Toufique Khan, Arif Siddiqui i Muhammad Hamid.

To pierwszy oficjalny komunikat K2 Airways od chwili zniknięcia samolotu. Linie zadeklarowały również pełną współpracę z pakistańskimi służbami oraz wyraziły głęboką nadzieję na odnalezienie załogi.

Trzy minuty od zgłoszenia usterki do utraty kontaktu 

Jak podaje pakistańskie PAA, załoga samolotu zgłosiła poważne problemy nawigacyjne o godzinie 21:18 czasu lokalnego, a już trzy minuty później, o 21:21, systemy radarowe zaobserwowały nienaturalny zwrot maszyny oraz gwałtowny spadek wysokości lotu. Utrata kontaktu nastąpiła około 287 km na zachód od Karaczi, nad wodami Morza Arabskiego w pobliżu miejscowości Ormara w Beludżystanie.

Premier Pakistanu Shehbaz Sharif oficjalnie złożył kondolencję rodzinom załogi, jednocześnie nakazując przyśpieszenie akcji poszukiwawczych. Mimo to nie ma jeszcze oficjalnego potwierdzenia o katastrofie samolotu.

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Samolot miał 27 lat i wielu właścicieli

Zaginiona maszyna to 27-letni Boeing 737-400, zbudowany pod koniec lat 90. jako samolot pasażerski dla rosyjskiego przewoźnika. W 2012 został przerobiony na samolot Cargo. Przez lata zmieniał operatorów, aż w 2024 roku trafił do K2 Airways. Był jedynym samolotem tego przewoźnika.

Jeżeli katastrofa się potwierdzi, będzie to pierwszy śmiertelny wypadek lotniczy w Pakistanie od 2020 roku, kiedy to Airbus A320 rozbił się na pasie lotniska w Karaczi.

Źródło: RMF24
Tagi: Pakistan

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