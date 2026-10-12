Tragedia na szkolnej wycieczce. Wybuch ranił dzieci i nauczycieli

Wybuch podczas szkolnej wycieczki
Izraelskie służby ratunkowe poinformowały w poniedziałek o eksplozji w górach Naftali na północy kraju. W momencie zdarzenia grupa dzieci wraz z nauczycielami przebywała na wycieczce w pobliżu granicy z Libanem. W wyniku wybuchu około dwadzieściorga uczestników zostało rannych.
Stan poszkodowanych i działania służb
Jak przekazano, jedna osoba jest w stanie krytycznym, a dwie w poważnym stanie. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe, które udzielają pomocy poszkodowanym. Część rannych została przetransportowana do szpitala śmigłowcem.
Wojsko poinformowało, że w akcji ratunkowej uczestniczą także żołnierze oraz śmigłowce izraelskiego lotnictwa, które wspierają ewakuację rannych.
Przyczyny eksplozji pod lupą śledczych
Według wstępnych ustaleń, przyczyną eksplozji mógł być niewybuch. Władze prowadzą jednak szczegółowe śledztwo, aby ustalić dokładne okoliczności zdarzenia.