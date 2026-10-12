RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Tragedia na szkolnej wycieczce. Wybuch ranił dzieci i nauczycieli

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 12 października (15:39)

Około dwadzieściorga dzieci i nauczycieli zostało rannych w wyniku wybuchu w górach Naftali, niedaleko granicy z Libanem. Do eksplozji doszło podczas szkolnej wycieczki. Trwa akcja ratunkowa, a przyczyny zdarzenia są wyjaśniane.

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google
Tragedia na szkolnej wycieczce. Wybuch ranił dzieci i nauczycieli
zdj. ilustracyjne /Shutterstock
  • Około dwadzieściorga dzieci i nauczycieli zostało rannych w wyniku wybuchu w górach Naftali na północy Izraela.
  • Jedna osoba jest w stanie krytycznym, dwie w poważnym – trwa akcja ratunkowa z udziałem śmigłowców.
  • Wstępnie przypuszcza się, że eksplozję spowodował niewybuch, jednak śledztwo wciąż trwa.
  • Najważniejsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24

Wybuch podczas szkolnej wycieczki

Izraelskie służby ratunkowe poinformowały w poniedziałek o eksplozji w górach Naftali na północy kraju. W momencie zdarzenia grupa dzieci wraz z nauczycielami przebywała na wycieczce w pobliżu granicy z Libanem. W wyniku wybuchu około dwadzieściorga uczestników zostało rannych.

Stan poszkodowanych i działania służb

Jak przekazano, jedna osoba jest w stanie krytycznym, a dwie w poważnym stanie. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe, które udzielają pomocy poszkodowanym. Część rannych została przetransportowana do szpitala śmigłowcem.

Wojsko poinformowało, że w akcji ratunkowej uczestniczą także żołnierze oraz śmigłowce izraelskiego lotnictwa, które wspierają ewakuację rannych.

Przyczyny eksplozji pod lupą śledczych

Według wstępnych ustaleń, przyczyną eksplozji mógł być niewybuch. Władze prowadzą jednak szczegółowe śledztwo, aby ustalić dokładne okoliczności zdarzenia. 


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: wybuch

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: