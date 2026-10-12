Tragedia na szkolnej wycieczce. Wybuch ranił dzieci i nauczycieli

Izraelskie służby ratunkowe poinformowały w poniedziałek o eksplozji w górach Naftali na północy kraju . W momencie zdarzenia grupa dzieci wraz z nauczycielami przebywała na wycieczce w pobliżu granicy z Libanem. W wyniku wybuchu około dwadzieściorga uczestników zostało rannych .

Stan poszkodowanych i działania służb

Jak przekazano, jedna osoba jest w stanie krytycznym, a dwie w poważnym stanie. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe, które udzielają pomocy poszkodowanym. Część rannych została przetransportowana do szpitala śmigłowcem.

Wojsko poinformowało, że w akcji ratunkowej uczestniczą także żołnierze oraz śmigłowce izraelskiego lotnictwa, które wspierają ewakuację rannych.