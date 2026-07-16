Tornado przetoczyło się przez Teksas. Siła żywiołu poraża (WIDEO)

RMF24

Przez San Antonio w Teksasie (USA) przetoczyło się tornado, powodując znaczne zniszczenia i pozbawiając prądu 18 tysięcy odbiorców. Żywioł uszkodził m.in. kino oraz kompleks mieszkalny Oasis San Antonio, gdzie straż pożarna (SAFD) interweniowała rano.

Silne tornado w Teksasie. San Antonio walczy ze skutkami żywiołu

Z ulgą informujemy, że w tym kompleksie nikt nie odniósł obrażeń – przekazała podczas środowej konferencji prasowej szefowa SAFD, Valerie Frausto. Zniszczenia objęły dach budynku oraz trzy lokale mieszkalne. Trwa proces relokacji poszkodowanych mieszkańców.

Wśród nich może znajdować się od 10 do 12 studentów University of Texas at San Antonio (UTSA). Jak poinformowała szefowa policji uniwersyteckiej Stephanie Schoenborn, służby kampusowe współpracują z Czerwonym Krzyżem w celu zapewnienia studentom wsparcia. UTSA to publiczny uniwersytet badawczy z siedzibą w San Antonio.

Tornado w San Antonio. Potężny żywioł zniszczył budynki, 18 tys. odbiorców bez prądu

Informacje o skali zniszczeń w regionie przekazała m.in. lokalna stacja WOAI.

Pełniący obowiązki dyrektora generalnego zakładu energetycznego CPS Energy Frank Almaraz potwierdził, że w szczytowym momencie nawałnicy bez energii elektrycznej pozostawało około 18 tysięcy odbiorców. Lokalne władze apelują do mieszkańców, aby w celu uzyskania pomocy przy usuwaniu skutków żywiołu kontaktować się z miejską infolinią.



