Tragiczny wypadek pod Gerlachem - najwyższym szczytem Tatr. Zginął tam polski turysta.

Gerlach / Shutterstock

Wypadkowi uległ mężczyzna, który prowadził na szczyt kilku członków wyprawy. Trójka towarzyszących mu osób utknęła w trudnym terenie i musieli ich sprowadzać słowaccy ratownicy.

Dramatyczna akcja ratunkowa

Na pomoc wyruszyły dwie grupy ratowników. Akcję utrudniał silny wiatr i oblodzone skały.

Lidera wyprawy znaleziono w połowie Drogi Tatarki. Niestety turysta już nie żył.

W niedalekiej odległości odnaleziono kolejnego wyziębionego turystę z grupy, któremu udzielono pierwszej pomocy.

"Po kolejnych 300 metrach ratownicy górscy dotarli do pozostałych dwóch członków grupy. Mężczyzna i kobieta nie byli w stanie ruszyć się z miejsca. Otrzymali również pierwszą pomoc. Przy pomocy technik linowych poszkodowani zostali sprowadzeni do Przełęczy Tetmajera, a następnie do Doliny Batyżowieckiej i dalej przetransportowano ich samochodem terenowym do Starego Smokowca" - relacjonują słowaccy ratownicy.

Bez odpowiedniego sprzętu i umiejętności

Horska Zachranna Sluzba podkreśla, że polscy turyści nie mieli odpowiedniego sprzętu oraz brakowało mi umiejętności. Dodano, że w ogóle nie powinni znaleźć się w terenie, gdzie doszło do tragedii.