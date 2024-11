Część noclegowa popularnego schroniska turystycznego Ornak w Dolinie Kościeliskiej w Tatrach została zamknięta. Powód? Prace remontowo-renowacyjne. Będą one trwać do końca listopada.

Turyści przy schronisku na Hali Ornak / Grzegorz Momot / PAP

Jak informują gospodarze schroniska PTTK, do końca listopada nieczynna będzie część noclegowa popularnego schroniska turystycznego Ornak w Dolinie Kościeliskiej. Turyści w tym czasie będą mogli korzystać z bufetu, jadalni i toalet.



W listopadzie, czyli poza głównym sezonem turystycznym, zaplanowaliśmy prace remontowo-renowacyjne. Jak każdy obiekt, schronisko Ornak potrzebuje takich renowacji. Tym razem musimy ograniczyć dostępność noclegów, gdyż czeka nas piaskowanie ścian. Postaramy się odzyskać naturalny kolor drewnianych ścian, które są pokryte pociemniałym już pokostem. Naszym pragnieniem jest, by schronisko nie straciło stylu, by piękno budownictwa zakopiańskiego zostało wyeksponowane - przekazała gospodyni schroniska Anna Gąsienica-Daniel.

W planach jest także wymiana drzwi do pokoi oraz wymiana wszystkich materacy w części sypialnej. Renowacji mają być też poddane poszczególne elementy wyposażenia części hotelowej obiektu.



Schronisko górskie PTTK na Hali Ornak im. prof. Walerego Goetla jest zlokalizowane na Małej Polance Ornaczeńskiej w górnej części Doliny Kościeliskiej w Tatrach Zachodnich. Uroczyste otwarcie schroniska odbyło się 8 sierpnia 1948 roku. Budynek jest utrzymany w stylu nowozakopiańskim (projekt Anny Górskiej).

Schronisko jest własnością Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK). Obiekt dysponuje 49. miejscami noclegowymi.