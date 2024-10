Jaskinia Mroźna w Dolinie Kościeliskiej w Tatrach od 1 listopada będzie nieczynna dla zwiedzających, z uwagi na ochronę zimujących tam nietoperzy. Jak poinformował Tatrzański Park Narodowy, turyści będą mogli ponownie ją odwiedzać od 26 kwietnia 2025 r.

Jaskinia Mroźna / Grzegorz Momot / PAP

Jaskinia Mroźna to jedna z sześciu jaskiń w polskiej części Tatar, która dostępna jest dla turystów. Początkowo jej zwiedzanie odbywało się przy użyciu lamp karbidowych, jednak pod koniec lat 50. XX wieku zainstalowano w niej oświetlenie elektryczne. Była to jedyna sztucznie oświetlana jaskinia w polskich Tatrach.

W latach 2020-2023 przeszła gruntowny remont. Renowację przeszły wtedy ścieżki, a oświetlenie zostało zlikwidowane. Teraz do eksploracji jaskini konieczne jest posiadanie własnej latarki.

Panuje tam stała temperatura poniżej 10 st. C. Długość korytarzy wynosi ok. 773 metry, ścieżka turystyczna stanowi natomiast 500 m. Czas zwiedzania jaskini to ok. 30-40 minut. TPN pobiera opłatę ze wstęp w wysokości 10 zł.

Jaskinię Mroźną odkryli Stefan Zwoliński i Jerzy Zahorski w 1934 r. Turyści mogą ją zwiedzać od 1953 r.