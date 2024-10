Silne trzęsienie ziemi nawiedziło w środę wschodnią Turcję, niespełna 200 km od granicy z Syrią. Niestety, pojawiły się informacje o zniszczeniach i rannych.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak przekazała amerykańska Narodowa Służba Geologiczna (USGS), do trzęsienia ziemi o magnitudzie 6,0 doszło przed godz. 10:00 czasu polskiego (godz. 11:00 czasu lokalnego).

Epicentrum znajdowało się 18 km na zachód od miejscowości Doganyol w prowincji Malatya na wschodzie kraju, z kolei hipocentrum, czyli ognisko trzęsienia pod powierzchnią ziemi, było położone na głębokości 10 km.

Wstrząs był mocno odczuwalny na powierzchni ziemi - do bazy Europejsko-Śródziemnomorskiego Centrum Sejsmologicznego (EMSC) wpłynęło ponad 550 raportów dot. intensywności wstrząsów, przy czym niektóre wskazywały na poważne zniszczenia.

Raporty dot. intensywności wstrząsów w Turcji / EMSC /

Portal tureckiego dziennika "Hurriyet" poinformował, że "częściowemu" zawaleniu uległy trzy budynki. Liczba mniej uszkodzonych budynków na razie nie jest znana. Wiadomo, że rannych zostało co najmniej 5 osób; nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych.

Po trzęsieniu ziemi odnotowano już kilkadziesiąt wstrząsów wtórnych, z których zdecydowana większość nie była odczuwalna przez ludzi.

Turcja - aktywny sejsmicznie kraj

Turcja leży w aktywnym sejsmicznie regionie, stąd częste w tym kraju trzęsienia ziemi. Co gorsza - duża część z nich jest destrukcyjna ze względu na fatalną jakość budynków.

W całym XX wieku, wskutek wstrząsów w położonej na terenach aktywnych sejsmicznie Turcji, zginęło ponad 100 tys. osób, a ponad 420 tys. domów uległo zniszczeniu.

6 lutego 2023 roku, w wyniku dwóch potężnych trzęsień ziemi o magnitudzie odpowiednio 7,8 i 7,7, do których doszło w środkowo-południowej części kraju, życie straciło ok. 60 tys. osób, przy czym ponad 50 tys. w Turcji, a ok. 8 tys. - w Syrii. Rannych zostało łącznie ponad 120 tys. osób.

Naukowcy z amerykańskiego ośrodka badawczego Multidisciplinary Center for Earthquake Engineering Research wyliczyli, że na terenie obecnej Turcji odnotowano w historii blisko sto trzęsień ziemi o magnitudzie większej niż lub równej 7,0. Od początku IV wieku doszło tam do czternastu trzęsień ziemi, w których liczba ofiar śmiertelnych przekraczała 10 tys.