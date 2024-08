Ostatecznie tsunami powstało, ale fale miały wysokość zaledwie 25 centymetrów.

Erupcja wulkanu Szywiełucz

Jakby tego było mało, tego samego dnia rozpoczęła się erupcja kamczackiego wulkanu Szywiełucz. Obłok erupcyjny osiągnął wówczas wysokość najpierw 8, a potem 9 km nad poziomem morza. Erupcja trwała jeszcze w niedzielę, choć jej skala była już mniejsza.

Kierownik naukowy Centrum Hydrometeorologicznego Rosji Roman Wilfand powiedział, cytowany przez agencję TASS, że erupcja wulkanu stwarza niekorzystne warunki dla lotnictwa.

Telegram

Przewiduje się emisję popiołu do wysokości 9 km nad poziomem morzem. Taka sytuacja, choć rzadka, stwarza pewne utrudnienia dla ruchu lotniczego - powiedział główny rosyjski meteorolog. Zaznaczył, że w takich warunkach przyjmuje się jako optymalną decyzję o zmianie trasy lotu w zależności od obszaru rozproszenia popiołu.

Przedstawiciele kamczackiego oddziału Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych przekazali, że erupcja wulkanu nie wpłynęła na codzienne życie mieszkańców. W niedzielę w mieście Ust´-Kamczatsk odnotowano niewielki opad popiołu.

Telegram

Szywiełucz to aktywny wulkan znajdujący się na Kamczatce w Rosji. Położony jest w odległości około 450 km od Pietropawłowska Kamczackiego, co czyni go najdalej wysuniętym na północ aktywnym wulkanem tego półwyspu.

Szywiełucz uważany jest również za jeden największych i najaktywniejszych wulkanów w tym regionie. Jego wysokość wynosi 3307 m n.p.m. Wiek wulkanu szacowany jest na 60-70 tysięcy lat.