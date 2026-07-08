Seryjny morderca w kitlu wmówił sobie, że „oszczędza cierpienia”. Zapadł wyrok

RMF24

Lekarz w Niemczech podawał ciężko chorym pacjentom śmiertelną mieszankę różnych leków podczas wizyt domowych, w efekcie czego zabił 15 osób. W pierwszym wyroku w tej sprawie berliński sąd wymierzył mu karę dożywocia. Lekarz oświadczył, iż wmówił sobie, że „postępuje słusznie i oszczędza chorym cierpienia”.

Zabił 15 pacjentów. Aby zatuszować zbrodnie, wzniecał pożary

Ofiarami lekarza było dwanaście kobiet i trzech mężczyzn, najmłodsza osoba miała 25 lat, a najstarsza – 94. Według sądu wszystkie ofiary były w bardzo ciężkim stanie, jak jednak stwierdzono, nie były umierające.

Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyzna podczas wizyt lekarskich w domach pacjentów podawał im mieszankę leków, która doprowadzała do ich śmierci. Co więcej, aby zatuszować zabójstwa, miał wzniecać pożary. To właśnie one zapoczątkowały dochodzenie, które początkowo dotyczyło podpalenia ze skutkiem śmiertelnym. Do aresztu śledczego trafił w sierpniu 2024 roku.

Wmówił sobie, że postępuje słusznie

Agencja informacyjna dpa zwróciła uwagę, że po miesiącach milczenia oskarżony niespodziewanie, pod koniec czerwca, przyznał się do zabicia dwunastu ciężko chorych pacjentów podczas wizyt domowych. W swoim oświadczeniu stwierdził, że wmówił sobie, iż postępuje słusznie i oszczędza chorym „cierpienia oraz niedołęstwa”. Na zakończenie procesu ponownie przeprosił bliskich ofiar.

Do tej wstrząsającej sprawy berliński Urząd Kryminalny powołał specjalną grupę śledczą z wydziału zabójstw. Zespół przeanalizował przeanalizowała setki dokumentów pacjentów. W kwietniu 2025 roku wniesiono akt oskarżenia w 15 sprawach przeciwko lekarzowi.

Zapadł pierwszy wyrok: Kara dożywocia

W środę, 8 lipca 2026 roku, zapadł pierwszy wyrok w tej sprawie – mężczyźnie wymierzono karę dożywocia. Wymiar sprawiedliwości podkreślił szczególny charakter winy 41-letniego sprawcy i zdecydował o umieszczeniu skazanego w zakładzie zabezpieczającym po odbyciu kary. Wobec lekarza orzeczono też dożywotni zakaz wykonywania zawodu. Wydając wyrok, berliński sąd przychylił się do wniosku oskarżyciela.

Prokuratura prowadzi śledztwo w kolejnych 76 sprawach i spodziewa się wniesienia następnego aktu oskarżenia jeszcze w tym roku. Sprawa ta – zdaniem agencji dpa – może być jedną z największych tego typu w historii Niemiec.