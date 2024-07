Pożary lasów zagrażają największemu kanadyjskiemu Parkowi Narodowemu Jasper w Górach Skalistych. Pożar zniszczył nawet połowę miasteczka Jasper.

/ foto: Jasper National Park /

Liczące ok. 5 tys. mieszkańców miasteczko Jasper jest ważnym centrum turystycznym, w środę mieszkańcom wydano nakaz ewakuacji.

Media cytowały przedstawiciela Parks Canada Jamesa Easthama, który mówił, że strażacy mieli do czynienia z niedającą się opanować ścianą ognia, posuwającą się do przodu z szybkością 15 metrów na minutę. Premier Alberty Danielle Smith poinformowała w czwartek w czasie konferencji prasowej, że zniszczeniu mogło ulec od 30 do 50 proc. zabudowy miasta.



Już w poniedziałek ok. 25 tys. turystów i mieszkańców musiało się ewakuować z Parku Narodowego Jasper, który znajduje się ok. 370 km na zachód od Edmonton w prowincji Alberta.