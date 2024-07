„Chcę do swoich” - to ukraiński projekt skierowany do rosyjskich kolaborantów. Skazani na Ukrainie za współpracę z okupantem uzyskali możliwość wyjazdu do Rosji w ramach wymiany na więzionych tam obywateli ukraińskich – poinformowali w czwartek przedstawiciele służb zaangażowanych w projekt.

Jeden z ukraińskich żołnierzy, który wrócił do ojczyzny po wymianie jeńców, 17.07.2024 r. / HANDOUT/AFP/East News / AFP W ramach przedsięwzięcia powstała specjalna strona internetowa . Za zgodą kolaborantów umieszczono na niej ich nazwiska, zdjęcia oraz informację o wyroku. Opublikowano także ich czas oczekiwania na zgodę strony rosyjskiej na ich wymianę i wyjazd do Rosji. Są to ludzie, którzy nie uważają, że Ukraina jest ich państwem, lecz uważają, że jest nim Federacja Rosyjska. I chcą tam wyjechać. Wiele osób, które dokonały tych czy innych działań (przeciwko Ukrainie), myślało, że państwo agresor ich obroni, lecz większość z nich okazała się nikomu niepotrzebna - wyjaśnił na konferencji prasowej w Kijowie przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego HUR, Andrij Jusow. Jak poinformował, Ukraina gotowa jest zgodzić się na wymianę kolaborantów na własnych jeńców cywilnych i wojskowych, którzy przetrzymywani są przez Rosję. Jeśli państwo agresor wyrazi zainteresowanie tą inicjatywą humanitarną, Ukraina gotowa jest na to się zgodzić - podkreślił Jusow. Za projekt "Chcę do swoich" odpowiadają Sztab Koordynacyjny ds. Jeńców Wojennych, działający pod auspicjami HUR, Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) oraz biuro ukraińskiego rzecznika praw człowieka. Szansa na zakończenie kolaboracji Przygotowana strona internetowa służy również kolaborantom, którzy pragną zakończyć współpracę z rosyjskim okupantem. Mogą z niej skorzystać również osoby, które wiedzą, że ktoś działa na rzecz Rosjan. Strona przeznaczona jest także dla obywateli Rosji, którzy mieszkają na Ukrainie, lecz chcieliby powrócić do ojczyzny. Artem Dechtiarenko, rzecznik Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, przypomniał, że od początku wojny z Rosją na pełną skalę odbyły się 54 wymiany jeńców, w ramach których na Ukrainę powróciło 3405 osób. Poinformował również, że SBU wszczęła ponad 7,4 tys. śledztw przeciwko kolaborantom, którzy współpracowali z Rosją. Ponad 1 tys. osób zostało skazanych. Sztab Koordynacyjny ds. Jeńców Wojennych uruchomił wcześniej dwa inne projekty adresowane do Rosjan: "Chcę żyć" dla rosyjskich żołnierzy, którzy gotowi są zbiec z frontu i poddać się stronie ukraińskiej, oraz "Chcę odnaleźć" dla rodzin zaginionych na frontach Ukrainy żołnierzy okupacyjnej armii. Zobacz również: ​Rzecznik ukraińskiej marynarki: Rosja wycofała okręty z Morza Azowskiego

