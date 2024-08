Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie była jednym z wielu tematów ponad dwugodzinnej, chaotycznej rozmowy między dwoma miliarderami. Choć Elon Musk zapowiedział, że wyborcy będą mogli usłyszeć Donalda Trumpa "takiego, jakim jest naprawdę", to treść rozmowy w dużej mierze była zbieżna z wieloma wiecowymi przemówieniami Trumpa, a Musk niemal wyłącznie przytakiwał swojemu rozmówcy.



Trump kilkukrotnie powtórzył swoje twierdzenie, że do rosyjskiej agresji nigdy by nie doszło, gdyby był prezydentem, sugerując, że Władimir Putin został sprowokowany do inwazji słowami prezydenta Joe Bidena o pozostawieniu otwartych drzwi do wstąpienia Ukrainy do NATO

Te słowa, których używał były tak złe, te głupie groźby wychodzące z tej głupiej twarzy - wspominał z niesmakiem.