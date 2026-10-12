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Rekordowe uderzenie UE w Rosję i jej obywateli

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 12 października (10:40) Aktualizacja: Dzisiaj, 12 października (10:59)

Jest nowy pakiet sankcji na Rosję. W poniedziałek ministrowie spraw zagranicznych państw UE jednomyślnie zatwierdzili zestaw sankcji indywidualnych, obejmujący ponad 1,6 tys. osób i podmiotów z Rosji.

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Rekordowe uderzenie UE w Rosję i jej obywateli
Plac Czerwony w Moskwie, zdj. ilustracyjne /Shutterstock

Obostrzenia wymierzone są przede wszystkim w rosyjski kompleks zbrojeniowy produkujący broń wykorzystywaną przeciw Ukrainie.

Decyzją szefów dyplomacji państw UE na unijną czarną listę trafiło też 77 osób związanych z wyborami do Dumy Państwowej (izby niższej rosyjskiego parlamentu), w tym trzech członków Centralnej Komisji Wyborczej. Wybory zakończyły się 20 września. 

Sankcje obejmują zakaz wjazdu do UE i zamrożenie aktywów.

To najdłuższa w historii UE lista osób i podmiotów wpisanych jednorazowo na unijną czarną listę. Zwiększa ona liczbę osób i podmiotów z Rosji objętych sankcjami o połowę. Dotąd lista liczyła 3 tys. pozycji.

Kallas o produkcji broni przez Rosję

„Ministrowie spraw zagranicznych państw UE właśnie przyjęli decyzję o objęciu sankcjami blisko 1,6 tys. nowych podmiotów i osób związanych z rosyjskim kompleksem wojskowo-przemysłowym" - poinformowała na platformie X szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas.

Dodała, że ponad połowa z tych pozycji jest powiązana z łańcuchem produkcji pocisków balistycznych.

„Sprawiamy, że produkcja broni, której Rosja używa do zabijania Ukraińców, staje się dla niej znacznie trudniejsza, wolniejsza i bardziej kosztowna" - podkreśliła wysoka przedstawicielka UE ds. zagranicznych i obronnych.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: sankcje na Rosję

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