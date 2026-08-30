Rekordowe opady deszczu w środkowej Japonii. Powodzie i lawiny błotne sieją zniszczenie

RMF24

Liczne powodzie i lawiny błotne spowodowały znaczne zniszczenia w prefekturze Fukui w środkowej Japonii – podały w niedzielę lokalne media. Ponad 240 tys. osób wezwano do podjęcia środków bezpieczeństwa, a 111 tys. do ewakuacji. Jedna osoba została ranna. To efekt rekordowych opadów deszczu, przekraczających 300 mm w ciągu doby.

Ostrzeżenie najwyższego, piątego stopnia, przed katastrofalnymi w skutkach ulewami wydano dla miast Fukua, Ono i Katsuyama. Tak wysoki alert jest rzadko ogłaszany przez Japońską Agencję Meteorologiczną. Później alert obniżono do poziomu czwartego, który nadal zobowiązuje mieszkańców do ewakuacji z zagrożonych terenów.

W ciągu doby miejscami odnotowano rekordowe 300 milimetrów deszczu – podała agencja Kyodo. W wyniku ulew zalane zostały domy i drogi, a rzeki gwałtownie wezbrały. Zeszły także lawiny błotne. Doprowadziło to do unieruchomienia pojazdów i całkowitej blokady wielu szlaków komunikacyjnych.

Jak przekazał publiczny nadawca NHK, ranna została osoba, która wpadła do ukrytego pod wodą kanału odpływowego w mieście Sakai. Ministerstwo infrastruktury rozważa awaryjny zrzut wody z lokalnych zapór z powodu szybko podnoszącego się poziomu rzek.

Ekstremalne ulewy to efekt wysoce niestabilnych warunków atmosferycznych nad archipelagiem. Synoptycy ostrzegają, że do poniedziałku opady rzędu 120 mm mogą uderzyć także w zachodniej oraz wschodniej części kraju.