Rekordowe opady deszczu w środkowej Japonii. Powodzie i lawiny błotne sieją zniszczenie

Ostrzeżenie najwyższego, piątego stopnia, przed katastrofalnymi w skutkach ulewami wydano dla miast Fukua, Ono i Katsuyama. Tak wysoki alert jest rzadko ogłaszany przez Japońską Agencję Meteorologiczną. Później alert obniżono do poziomu czwartego, który nadal zobowiązuje mieszkańców do ewakuacji z zagrożonych terenów.
W ciągu doby miejscami odnotowano rekordowe 300 milimetrów deszczu – podała agencja Kyodo. W wyniku ulew zalane zostały domy i drogi, a rzeki gwałtownie wezbrały. Zeszły także lawiny błotne. Doprowadziło to do unieruchomienia pojazdów i całkowitej blokady wielu szlaków komunikacyjnych.
Jak przekazał publiczny nadawca NHK, ranna została osoba, która wpadła do ukrytego pod wodą kanału odpływowego w mieście Sakai. Ministerstwo infrastruktury rozważa awaryjny zrzut wody z lokalnych zapór z powodu szybko podnoszącego się poziomu rzek.
Ekstremalne ulewy to efekt wysoce niestabilnych warunków atmosferycznych nad archipelagiem. Synoptycy ostrzegają, że do poniedziałku opady rzędu 120 mm mogą uderzyć także w zachodniej oraz wschodniej części kraju.