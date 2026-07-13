Planowali „zakłócić” muzułmański festiwal. Zatrzymania w całej Anglii

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Brytyjska policja aresztowała 12 osób w związku z wykryciem możliwego zagrożenia dotyczącego wydarzenia islamskiego, które odbyło się w miniony weekend. Aresztowań dokonano w ramach śledztwa „związanego z terroryzmem o charakterze skrajnie prawicowym”.

Policja przekazała, że do aresztowań doszło w niedzielę i poniedziałek w całej Anglii - po tym, gdy funkcjonariusze dowiedzieli się o „potencjalnym poważnym zagrożeniu”, związanym z wydarzeniem religijnym odbywającym się w weekend.

Przeszukania w Londynie i Manchesterze

Aresztowani mieli od 27 do 60 lat. Przeszukano również liczne mieszkania w Londynie i jego okolicy, a także we wschodniej Anglii i w pobliżu Manchesteru.

Ośmiu mężczyzn pozostaje w areszcie policyjnym na podstawie ustawy o terroryzmie. Trzech innych zostało aresztowanych pod zarzutem zmowy w celu popełnienia morderstwa, a kobieta – pod zarzutem udzielania pomocy sprawcy przestępstwa.

Brytyjscy muzułmanie mają się czego obawiać?

Wspomniane wydarzenie religijne odbyło się w wiejskiej rezydencji w Suffolk we wschodniej Anglii w dniach 9-12 lipca i - poza wcześniejszym zakończeniem w niedzielę - przebiegło zgodnie z planem. Wzięło w nim udział około 15 tys. osób.

Szefowa resortu spraw wewnętrznych Wielkiej Brytanii Shabana Mahmood podkreśliła, że informacja ta jest niepokojąca dla brytyjskich muzułmanów. „Musimy przeciwstawić się nienawiści i musimy zjednoczyć się wokół naszej wspólnej wiary w kraj, który jest otwarty, hojny i tolerancyjny dla wszystkich naszych społeczności” – napisała na platformie X.

Podziękowała policji i służbom za szybką i sprawną reakcję, która - jak podkreśliła - „z pewnością uratowała życie”.

Rośnie zagrożenie terrorystyczne w Wielkiej Brytanii

W kwietniu poziom zagrożenia terrorystycznego w Wielkiej Brytanii został podniesiony do stopnia poważnego - czwartego w pięciostopniowej skali. Oznacza to, że w ocenie służb bezpieczeństwa atak terrorystyczny jest wysoce prawdopodobny w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, ale nie mają one konkretnych danych wywiadowczych na temat tego, gdzie, kiedy i przez kogo miałby zostać przeprowadzony.

Szefowa wydziału antyterrorystycznego londyńskiej policji Helen Flanagan przyznała natomiast, że najnowsze aresztowania są „ponurym przypomnieniem” o tym poziomie zagrożenia.