Planowali „zakłócić” muzułmański festiwal. Zatrzymania w całej Anglii

Policja przekazała, że do aresztowań doszło w niedzielę i poniedziałek w całej Anglii - po tym, gdy funkcjonariusze dowiedzieli się o „potencjalnym poważnym zagrożeniu”, związanym z wydarzeniem religijnym odbywającym się w weekend.
Przeszukania w Londynie i Manchesterze
Aresztowani mieli od 27 do 60 lat. Przeszukano również liczne mieszkania w Londynie i jego okolicy, a także we wschodniej Anglii i w pobliżu Manchesteru.
Ośmiu mężczyzn pozostaje w areszcie policyjnym na podstawie ustawy o terroryzmie. Trzech innych zostało aresztowanych pod zarzutem zmowy w celu popełnienia morderstwa, a kobieta – pod zarzutem udzielania pomocy sprawcy przestępstwa.
Brytyjscy muzułmanie mają się czego obawiać?
Wspomniane wydarzenie religijne odbyło się w wiejskiej rezydencji w Suffolk we wschodniej Anglii w dniach 9-12 lipca i - poza wcześniejszym zakończeniem w niedzielę - przebiegło zgodnie z planem. Wzięło w nim udział około 15 tys. osób.
Szefowa resortu spraw wewnętrznych Wielkiej Brytanii Shabana Mahmood podkreśliła, że informacja ta jest niepokojąca dla brytyjskich muzułmanów. „Musimy przeciwstawić się nienawiści i musimy zjednoczyć się wokół naszej wspólnej wiary w kraj, który jest otwarty, hojny i tolerancyjny dla wszystkich naszych społeczności” – napisała na platformie X.
Podziękowała policji i służbom za szybką i sprawną reakcję, która - jak podkreśliła - „z pewnością uratowała życie”.
Rośnie zagrożenie terrorystyczne w Wielkiej Brytanii
W kwietniu poziom zagrożenia terrorystycznego w Wielkiej Brytanii został podniesiony do stopnia poważnego - czwartego w pięciostopniowej skali. Oznacza to, że w ocenie służb bezpieczeństwa atak terrorystyczny jest wysoce prawdopodobny w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, ale nie mają one konkretnych danych wywiadowczych na temat tego, gdzie, kiedy i przez kogo miałby zostać przeprowadzony.
Szefowa wydziału antyterrorystycznego londyńskiej policji Helen Flanagan przyznała natomiast, że najnowsze aresztowania są „ponurym przypomnieniem” o tym poziomie zagrożenia.