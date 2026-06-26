RMF24

W piątek lekki samolot B-12PP rozbił się o CITIC Tower – najwyższy wieżowiec Pekinu. Na miejscu pojawiły się służby ratunkowe, a okolica została odcięta przez policję.

Do zdarzenia doszło w centralnej dzielnicy biznesowej Pekinu. Według doniesień medialnych chiński lekki samolot B-12PP uderzył w 109-piętrowy wieżowiec CITIC Tower, znany również jako China Zun.

W wyniku kolizji wybite zostały co najmniej dwa okna, a z budynku zaczęły spadać odłamki.

W sieci pojawiły się nagrania pokazujące moment uderzenia oraz unoszący się dym i fragmenty samolotu leżące przy wieżowcu. Z budynku ewakuowano ludzi, a wokół miejsca katastrofy pojawiły się liczne służby ratunkowe i policja, która zamknęła okoliczne ulice i uniemożliwiała robienie zdjęć.

W sieci pojawiły się nagrania pokazujące moment uderzenia oraz unoszący się dym i fragmenty samolotu leżące przy wieżowcu.

Na miejscu pracują służby ratunkowe, trwa ewakuacja budynku – podaje serwis Metro.

Według doniesień medialnych, w wyniku katastrofy są osoby ranne, jednak dokładna liczba ofiar nie została jeszcze podana do publicznej wiadomości. Przyczyny wypadku nie są na razie znane – trwa śledztwo w tej sprawie.