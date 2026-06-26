RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Samolot uderzył w najwyższy wieżowiec. Katastrofa lotnicza w Pekinie

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 26 czerwca (15:07) Aktualizacja: Dzisiaj, 26 czerwca (15:08)

W piątek lekki samolot B-12PP rozbił się o CITIC Tower – najwyższy wieżowiec Pekinu. Na miejscu pojawiły się służby ratunkowe, a okolica została odcięta przez policję.

Samolot uderzył w najwyższy wieżowiec. Katastrofa lotnicza w Pekinie
CITIC Tower w Pekinie, samolot uderzył w wieżowiec, fot. X/zrzut ekranu /Shutterstock
  • W piątek lekki samolot B-12PP uderzył w 109-piętrowy wieżowiec CITIC Tower w centralnej dzielnicy biznesowej Pekinu.
  • Na miejscu zdarzenia pojawiły się służby ratunkowe, trwa ewakuacja budynku, a okolica została odcięta przez policję.
  • Według doniesień medialnych są osoby ranne.

Do zdarzenia doszło w centralnej dzielnicy biznesowej Pekinu. Według doniesień medialnych chiński lekki samolot B-12PP uderzył w 109-piętrowy wieżowiec CITIC Tower, znany również jako China Zun. 

W wyniku kolizji wybite zostały co najmniej dwa okna, a z budynku zaczęły spadać odłamki.

W sieci pojawiły się nagrania pokazujące moment uderzenia oraz unoszący się dym i fragmenty samolotu leżące przy wieżowcu. Z budynku ewakuowano ludzi, a wokół miejsca katastrofy pojawiły się liczne służby ratunkowe i policja, która zamknęła okoliczne ulice i uniemożliwiała robienie zdjęć.

W sieci pojawiły się nagrania pokazujące moment uderzenia oraz unoszący się dym i fragmenty samolotu leżące przy wieżowcu. 

Na miejscu pracują służby ratunkowe, trwa ewakuacja budynku – podaje serwis Metro.

Według doniesień medialnych, w wyniku katastrofy są osoby ranne, jednak dokładna liczba ofiar nie została jeszcze podana do publicznej wiadomości. Przyczyny wypadku nie są na razie znane – trwa śledztwo w tej sprawie.

Źródło: RMF24
Tagi: katastrofa samolotu

Najważniejsze Fakty

Dalsza część artykułu pod materiałem video: