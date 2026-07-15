Papież wysłał kardynała do Ukrainy. Przekazał wiadomość od Leona XIV

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Wysłannik papieża Leona XIV ds. Ukrainy kardynał Matteo Zuppi przebywa z wizytą w Ukrainie. W środę odwiedził Kijów, gdzie modlił się o sprawiedliwy pokój. Duchowny we wtorek był w obozie dla jeńców schwytanych podczas wojny z Rosją. „Papież wysłał mnie tutaj, bym powiedział wam, że modli się o pokój i szybkie zakończenie wojny” – powiedział jeńcom kardynał. Hierarcha spotkał się również z uchodźcami wojennymi.

Misja kardynała Zuppiego: Kolejna wizyta w Ukrainie

Kardynał modlił się po ukraińsku w centrum Kijowa, by Wszechmogący Bóg sprowadził na „drogą Ukrainę sprawiedliwy pokój” – relacjonował portal Vatican News. Papieski wysłannik uczestniczył w obchodach Dnia Ukraińskiej Państwowości, upamiętniającego chrzest Rusi Kijowskiej.

To kolejna wizyta kardynała Zuppiego w Ukrainie. W 2023 r. papież Franciszek powierzył mu misję kierowania wysiłkami humanitarnymi na rzecz tego kraju. Skupiają się one na doprowadzeniu do wymiany jeńców, zwróceniu przez Rosję porwanych z Ukrainy dzieci i wymianie ciał poległych.

Wizyta w obozie dla jeńców. Kardynał przekazał podarunki

We wtorek włoski hierarcha odwiedził obóz Zachid-1 w obwodzie lwowskim, gdzie przetrzymywani są jeńcy wojenni, którzy walczyli po stronie Rosji. W ośrodku przebywają jeńcy z ponad 50 państw świata i kardynał Zuppi rozmawiał z niektórymi z nich po francusku oraz hiszpańsku – zaznaczył włoski dziennik „Avvenire”.

Papież wysłał mnie tutaj, bym powiedział wam, że modli się o pokój i szybkie zakończenie wojny – powiedział jeńcom kardynał Zuppi. Hierarcha podarował przetrzymywanym drobne prezenty, w tym breloczki symbolizujące nadzieję na to, że niedługo wrócą do swoich domów i bliskich – dodał portal Vatican News.

Spotkanie z uchodźcami wojennymi

Ukraina po raz kolejny pokazała, że jest cywilizowanym państwem (...) Kardynał obejrzał obóz, który spełnia wszystkie międzynarodowe wymogi i może być odwiedzany przez każdego, kto chciałby zapoznać się z warunkami, w których w Ukrainie przetrzymywani są jeńcy – skomentował ambasador Ukrainy przy Stolicy Apostolskiej Andrij Jurasz, który towarzyszył kardynałowi Zuppiemu.

Wysłannik papieża spotkał się we Lwowie z przedstawicielami społeczności katolickiej tego miasta, w tym Wspólnoty Sant'Egidio i pozostających pod jej opieką uchodźców wojennych, którzy musieli uciekać z innych części Ukrainy.