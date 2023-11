W bazie lotniczej w Fetesti odbyła się w poniedziałek inauguracja europejskiego centrum szkoleniowego F-16, przeznaczonego dla szkolenia pilotów z Rumunii, NATO i Ukrainy. W uroczystościach wzięli udział ministrowie obrony Rumunii i Holandii.

W bazie Fetesti na samolotach F16 szkolić się będą piloci z krajów NATO i z Ukrainy / Shutterstock

Europejskie Centrum Szkoleniowe F-16 w Rumunii będzie odgrywać kluczową rolę w szkoleniu naszych pilotów, a także pilotów sił powietrznych sojuszniczych i partnerskich, w tym z Ukrainy - mówił szef resortu obrony Rumunii Angel Tilvar. W ceremonii uczestniczyła minister obrony Holandii Kajsa Ollongren oraz przedstawicielka firmy produkcyjnej Lockhead Martin.

Ośrodek szkoleniowy powstał w wyniku współpracy resortów obrony Rumunii i Holandii oraz firmy Lockheed Martin, przy wsparciu Danii, która wraz z Holandią koordynuje działania międzynarodowej koalicji F-16 dla Ukrainy. W ramach tej umowy rumuński resort obrony zapewnia bazę lotniczą, obiekty szkoleniowe i wsparcie państwa-gospodarza, Holandia dostarcza samoloty, a Lockheed Martin - instruktorów i obsługę techniczną.

Naszym celem jest nie tylko przeszkolenie znacznej liczby nowych pilotów F-16, ale także zdobycie nowych kwalifikacji dla pilotów, którzy już latają na F-16 - dodał minister obrony narodowej.

Rumunia posiada obecnie eskadrę 17 samolotów F-16 zakupionych w Portugalii i oczekuje na dostawę kolejnych 32 zakupionych w Norwegii - przypominają rumuńskie media.

Holandia ma dostarczyć do Fetesti od 12 do 18 samolotów. Pierwsze pięć maszyn F-16 wylądowało w Rumunii w ubiegłym tygodniu.

Resort obrony podkreślał, że "biorąc pod uwagę aktualny kontekst geopolityczny i strategiczne położenie Rumunii w regionie Morza Czarnego, ośrodek w Fetesti staje się niezbędny dla współpracy transgranicznej, wzmacniania bezpieczeństwa i solidarności w ramach NATO.

Na marginesie szczytu NATO w Wilnie Rumunia zgodziła się na udział w utworzeniu Międzynarodowej Koalicji F-16 wraz z dużą grupą państw. Pokazało to, co możemy wspólnie osiągnąć, wspierając Ukrainę, zapewniając jednocześnie platformę umożliwiającą połączenie naszych wysiłków z wysiłkami sojuszników i partnerów regionalnych. Obecnie analizujemy najskuteczniejsze sposoby jak najszybszego włączenia szkolenia ukraińskich pilotów do programu - mówił Tilvar.

Koalicję dla szkolenia ukraińskich pilotów na samolotach F-16 powołały na szczycie NATO w Wilnie rządy 11 państw - Belgii, Kanady, Danii, Holandii, Luksemburga, Norwegii, Polski, Portugalii, Rumunii, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Jej działanie koordynują Holandia i Dania.