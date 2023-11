Unijni dyplomaci zapewniają, że Unia Europejska wywiąże się ze swojego zobowiązania, żeby do wiosny dostarczyć na Ukrainę milion sztuk amunicji. Do tej pory UE dostarczyła tylko 300 tys. sztuk. Jutro w Brukseli spotkają się ministrowie spraw zagranicznych, a we wtorek szefowie resorów obrony, by rozmawiać na ten temat.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Oczywiście nie wszyscy w Brukseli patrzą na tę sprawę tak optymistycznie. Potwierdzają jednak, że "na dziś" UE wykonała tylko 30 proc. z założonego planu. Optymiści twierdzą jednak, że jest jeszcze za wcześnie, aby mówić, że Unia nie osiągnęła zamierzonego celu, bo już jest realizowana druga część planu, czyli wspólne, unijne zamówienia amunicji. Na razie jednak nie ma danych, na ile sztuk amunicji opiewają te wspólne zakupy. Jeden z unijnych dyplomatów zapewniał, że "tendencja jest bardzo znacząca". Przypomnijmy, że także Polska podpisała z Europejską Agencją Obrony ramowy kontrakt w sprawie wspólnych zamówień na amunicję 155 mm. Poza wspólnymi zakupami kraje Unii będą realizować także krajowe zamówienia i ta amunicja także będzie dostarczana Ukrainie. Jak usłyszała korespondentka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginon, Unia ma zamiar dostarczyć obiecaną amunicję tak szybko, jak się da. Kilka dni temu Bloomberg, powołując się na źródła w Brukseli, podawał, że dostarczenie Ukrainie do marca przyszłego roku 1 mln sztuk amunicji nie będzie możliwe. Według agencji problemem ma być m.in. niezdolność do uzgodnienia jednolitego standardu amunicji. Istnieją normy produkcyjne wprowadzone przez NATO, ale ich wdrażanie przez poszczególne kraje Sojuszu jest dobrowolne. W rezultacie niektóre z państw produkujących amunicję działa na własną rękę. 14 państw członkowskich NATO zastrzegło sobie prawo do odstępstw od normy. Dlatego istnieje 14 różnych rodzajów amunicji 155 mm. Od momentu ogłoszenia przez UE inicjatywy zmieniła się też cena amunicji, co oznacza, że przewidziany przez Wspólnotę budżet może po prostu nie wystarczyć. Te informacje pojawiły się w momencie, gdy Korea Północna dostarczyła Rosji 1 milion pocisków artyleryjskich. W sytuacji, gdy ukraińska kontrofensywa przeciwko wojskom rosyjskim osiąga niewielkie postępy, a sojusznicy szykują się na długotrwałą wojnę, obiecane przez UE dostawy amunicji mają kluczowe znaczenie. Zobacz również: "The Washington Post": Atak na Nord Stream koordynował ukraiński pułkownik

Opracowanie: Nicole Makarewicz