Kary więzienia dla dwóch aktywistek klimatycznych z grupy Just Stop Oil, które oblały zupą pomidorową "Słoneczniki" Vincenta van Gogha. Do zdarzenia doszło dwa lata temu w londyńskiej National Gallery. Na szczęście obraz był chroniony szybą i nie został uszkodzony.

Do zdarzenia doszło w październiku 2022 r. / East News/AFP

W październiku 2022 roku Phoebe Plummer oraz Anna Holland oblały szybę, za którą znajdował się obraz, zupą pomidorową w puszkach. Następnie przykleiły się do ściany pod obrazem.

Według prokuratury zupa spowodowała uszkodzenie ramy o wartości do 10 tys. funtów. Sam obraz nie został uszkodzony i wrócił na wystawę tego samego dnia.

Obie aktywistki nie przyznały się do winy. Sędzia sądu koronnego w londyńskiej gminie Southwark podkreślił jednak w uzasadnieniu, że "były o grubość szyby do nieodwracalnego uszkodzenia lub nawet zniszczenia" obrazu, który jest "prawdopodobnie bezcenny w dosłownym znaczeniu". Plummer została skazana na dwa lata więzienia, a Holland na 20 miesięcy.



Działająca w Wielkiej Brytanii od lutego 2022 roku grupa Just Stop Oil domaga się rezygnacji z paliw kopalnych. Zyskała rozgłos w wyniku protestów, podczas których aktywiści przyklejali się do dróg, zakłócali wydarzenia sportowe i kulturalne, a także oblewali farbą witryny banków, obrazy w muzeach i zabytki.