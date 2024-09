"On przeszedł przez piekło. Jego kraj przeszedł przez piekło, jak niewiele krajów dotąd. Nikt nigdy nie widział czegoś takiego, to okropna sytuacja" - mówił Donald Trump podczas spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Donald Trump / JUSTIN LANE / PAP/EPA

Kandydat republikanów na prezydenta USA spotkał się w piątek z prezydentem Ukrainy. Zełenski stwierdził, że razem z Trumpem zgadzają się, że Ukraina musi wygrać.

Trump: Jeśli wygram...

Bardzo chcę pracować z obiema stronami, by spróbować to zakończyć. W pewnym momencie to musi się skończyć - powiedział Trump, witając Zełenskiego w Trump Tower w Nowym Jorku.

Trump zaznaczył też, że ma świetne relacje zarówno z Zełenskim, jak i Putinem, i powtórzył swoją zapowiedź, że jeśli wygra, doprowadzi do zakończenia wojny jeszcze przed objęciem urzędu w styczniu.

Zełenski: Putin nie może wygrać

Tymczasem Zełenski, odpowiadając na pytanie, dlaczego zdecydował się na spotkanie z byłym prezydentem, stwierdził, że "myśli, że mają wspólny pogląd, że wojna w Ukrainie musi zostać zatrzymana, że Putin nie może wygrać, a Ukraina musi zwyciężyć".

Chciałem omówić z panem szczegóły naszego planu - dodał ukraiński prezydent.