Prezydent elekt USA Donald Trump oznajmił, że odbył rozmowę telefoniczną z przywódcą ChRL Xi Jinpingiem. Ocenił, że rozmowa była "bardzo dobra" dla obu stron. Ujawnił, że dotyczyła m.in. handlu, fentanylu i TikToka.

Donald Trump i Xi Jinping / PAP/Newscom / PAP

"Właśnie rozmawiałem z przewodniczącym Chin Xi Jinpingiem. Rozmowa była bardzo dobra zarówno dla Chin, jak i USA. Oczekuję, że wspólnie rozwiążemy wiele problemów, i to od razu" - napisał Trump na należącym do niego portalu społecznościowym Truth Social. Jak dodał, wśród omawianych tematów były "kwestie zrównoważenia handlu, fentanylu, TikToka i wiele innych".



"Przewodniczący Xi i ja zrobimy wszystko, co możliwe, aby świat stał się bardziej pokojowy i bezpieczny!" - zadeklarował Trump.

Pierwsza taka rozmowa od wyborów w USA

Do rozmowy liderów, pierwszej od czasu wyborów w USA, doszło na trzy dni przed zaprzysiężeniem Trumpa na prezydenta, a także na dwa dni przed wejściem w życie prawa nakazującego zamknięcie działalności TikToka na amerykańskim rynku, o ile chińska firma ByteDance.

Jak podała jednak agencja AP, ustępujący prezydent Joe Biden zamierza powstrzymać się od egzekwowania prawa w ostatnim dniu swojej prezydentury, oddając decyzję w tej sprawie swojemu następcy. Trump deklarował, że "uratuje" TikToka.

Prezydent elekt groził nałożeniem dodatkowych ceł

Trump groził wcześniej, że nałoży pierwszego dnia swojej prezydentury dodatkowe 10-procentowe cła na towary z Państwa Środka, jeśli Chiny nie ukrócą eksportu składników do produkcji fentanylu, czyli narkotyku, który przyczynił się do śmierci niemal 100 tys. Amerykanów w 2024 roku.

Trump groził też w październiku nałożeniem dodatkowych ceł na Pekin, gdyby ten kraj wkroczył na Tajwan.