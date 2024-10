Donald Trump zapowiedział, że nałożyłby dodatkowe cła na Chiny, gdyby ten kraj wkroczył na Tajwan - poinformował Reuters, powołując się na nowojorski dziennik "Wall Street Journal".

Donald Trump / JIM WATSON / East News/AFP

Jak poinformowała agencja Reutera, republikański kandydat na prezydenta Donald Trump zapowiedział, że nałożyłby dodatkowe cła na Chiny, gdyby wkroczyły na Tajwan.

"Jeśli wkroczycie na Tajwan, to choć będzie mi przykro, to zamierzam was opodatkować od 150 do 200 procent" - cytuje byłego prezydenta USA dziennik "Wall Street Journal".

Trump zapytany, czy użyłby siły militarnej w przypadku blokady Tajwanu przez Chiny, przekonywał, że do tego nie dojdzie. Jak uzasadnił, prezydent Chin Xi Jinping zawarł z nim "bardzo mocne relacje" i go szanuje.