Jednodniowe elektroniczne winiety za przejazd autostradami będą obowiązywać od 1 sierpnia. Nowa winieta kosztuje 5,40 euro.

Zdjęcie ilustracyjne / shutterstock / Shutterstock

Od 1 sierpnia na Słowacji zaczynają obowiązywać nowe jednodniowe elektroniczne winiety za przejazd autostradami dla kierowców pojazdów o wadze do trzech i pół tony. Winieta kosztuje 5,40 euro.



Do tej pory najkrótszym okresem, na jaki można było kupić winiety było 10 dni. Taka winieta kosztowała 12 euro.



Zarówno nową winietę, jak też te obowiązujące: 10- i 30-dniowe oraz roczne można kupić elektronicznie. W taki sam sposób są one kontrolowane.



Oficjalna strona internetowa, za pośrednictwem której można kupować winiety to eznamka.sk. Jest ona administrowana przez Krajową Spółkę Autostrad (NDS) i posiada polską wersję językową. NDS ostrzega, że nie wysyła do odbiorców SMS-ów informujących o niezapłaconych fakturach, mandatach lub dodatkowych opłatach za winietę. Przysyła jedynie informacje o zbliżającym się końcu ważności winiet.

Podróżujący mogą kupić je z wyprzedzeniem, wybierając dzień, od którego mają obowiązywać. Jednodniowe są ważne w konkretnym dniu w roku.

Jazda po słowackich autostradach bez winiety - oznacza zwykle karę 150 euro. Jednak każdy, kto ureguluje ją w terminie do 15 dni, płaci tylko 100 euro.