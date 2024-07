Trasa rowerowa wiodąca przez Słowenię, Chorwację, Bośnię i Hercegowinę, Czarnogórę, Albanię, Macedonię Północną, Kosowo i Serbię została uznana przez przewodnik "Lonely Planet" za jedną z najciekawszych turystycznych atrakcji tego roku. Trans Dinarica właśnie została otwarta.

Zdjęcie ilustracyjne / shutterstock / Shutterstock

Trans Dinarica została otwarta. Ta niezwykła trasa rowerowa wiedzie przez osiem krajów - Słowenię, Chorwację, Bośnię i Hercegowinę, Czarnogórę, Albanię, Macedonię Północną, Kosowo i Serbię. Już została okrzyknięta przez przewodnik "Lonely Planet" za jedną z najciekawszych turystycznych atrakcji tego roku.

Trans Dinarica to pierwsza trasa rowerowa łącząca wszystkie osiem krajów Bałkanów Zachodnich. Ma 5480 kilometrów, a dystans został podzielony na 100 różnych etapów. Nad tym szczególnym szlakiem przez ostatnie dwa lata pracowała słoweńska firma GoodTrail.



"Ten region jest idealny do odkrywania ze względu na swoją gościnność i bogate dziedzictwo. Mamy nadzieję, że podróżnicy skorzystają z tej trasy, ponieważ jest to jeden z najlepszych sposobów na zwiedzanie tego regionu. Przede wszystkim mamy jednak nadzieję, że ludzie poczują tę samą magię, którą my czuliśmy podróżując w ten intymny sposób przez Bałkany Zachodnie" - przekazał w oficjalnym komunikacie Alex Crevar, jeden z trzech założycieli GoodTrail.