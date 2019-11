Kraje arabskie są najbardziej niebezpieczne dla dziennikarzy – wynika z raportu UNESCO, który jest poświęcony bezpieczeństwu pracy przedstawicieli mediów. Dokument został opublikowany z okazji Międzynarodowego Dnia Zakończenia Bezkarności Popełniania Zbrodni wobec Dziennikarzy, który przypada 2 listopada.

Najnowsze badania zatytułowane "Nasilone ataki, nowa obrona" podkreślają ryzyko, na jakie bardzo często narażeni są dziennikarze w czasie wykonywania swojej pracy. Najbardziej niebezpieczne dla przedstawicieli mediów w latach 2014-2018 były kraje arabskie, w których miała miejsce prawie jedna trzecia (149) zabójstw dziennikarzy. Niebezpiecznie jest też w Ameryce Łacińskiej (26 proc. zabójstw, 127) oraz w krajach Azji i Pacyfiku. (24 proc., 120). 51 dziennikarzy zginęło w Afryce, 28 w Europie Zachodniej i Ameryce Północnej, 20 w Europie Środkowej i Wschodniej.



Ogółem w badanym przedziale czasowym zginęło 495 dziennikarzy. To stanowi wzrost o 18 procent w porównaniu z poprzednim pięcioletnim okresem.



Badanie UNESCO stwierdza, że prawie 90 proc. osób odpowiedzialnych za śmierć ponad 1100 dziennikarzy w latach 2006-2018 nie zostało skazanych. W raporcie wykazano, że dziennikarze są często mordowani za ich relacje dotyczące polityki, przestępczości i korupcji.



Bez dziennikarzy, którzy bezpiecznie wykonują swoją pracę, mamy do czynienia ze światem chaosu i dezinformacji - oświadczył sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. Gdy dziennikarze są celem, społeczeństwo jako całość płaci za to cenę. Bez możliwości ochrony dziennikarzy nasza zdolność do bycia informowanym i uczestniczenia w podejmowaniu decyzji jest poważnie utrudniona - podkreślił.

Guterres zauważył wzrost liczby ataków na dziennikarzy, a także incydentów, które znacznie utrudniają ich pracę, w tym "groźby ścigania, aresztowania, uwięzienia, odmowy dostępu do informacji oraz brak dochodzenia i ścigania przestępstw przeciwko przedstawicielom mass mediów".