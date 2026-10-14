Nie żyje wnuk Marii Skłodowskiej-Curie. Wybitny biochemik, dla którego nazwisko bywało ciężarem

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Francuska Akademia Nauk potwierdziła smutną wiadomość: w wieku 94 lat zmarł Pierre Joliot-Curie, jeden z najwybitniejszych współczesnych biochemików, wnuk dwukrotnej noblistki Marii Skłodowskiej-Curie. Jego nazwisko otwierało drzwi, ale bywało też ciężarem, z którym musiał się mierzyć przez całe życie.

Rodzinne dziedzictwo i naukowa presja

Pierre Joliot-Curie urodził się w 1932 roku w Paryżu jako syn Irène i Frédérica Joliot-Curie – laureatów Nagrody Nobla z chemii oraz wnuk Marii Skłodowskiej-Curie i Pierre’a Curie. Takie pochodzenie to nie tylko powód do dumy, ale i ogromna odpowiedzialność. Sam naukowiec nie ukrywał, że nazwisko Curie bywało dla niego ciężarem, a oczekiwania wobec jego osoby były ogromne.

Własna droga: od chemii do biologii

Choć rodzinne tradycje naukowe związane były głównie z chemią i fizyką, Pierre Joliot-Curie postanowił obrać własną ścieżkę. Zdecydował się na biochemię i już od lat 50. XX wieku związał się z prestiżowym Narodowym Centrum Badań Naukowych (CNRS) oraz Instytutem Biologii Fizykochemicznej w Paryżu. Przez niemal trzy dekady kierował tam laboratorium, które sam założył.

Przełomowe odkrycia w badaniach nad fotosyntezą

Joliot-Curie zasłynął przede wszystkim jako specjalista w dziedzinie fotosyntezy. To właśnie on dokonał przełomowego odkrycia, wykazując, że do uwolnienia jednej cząsteczki tlenu podczas fotosyntezy roślin potrzeba czterech impulsów świetlnych. To osiągnięcie zrewolucjonizowało rozumienie procesów przemiany energii w komórkach roślinnych i przyniosło mu międzynarodowe uznanie.

Uznanie i ostatnie pożegnanie

Pierre Joliot-Curie był profesorem Collège de France, członkiem Francuskiej Akademii Nauk oraz laureatem wielu prestiżowych nagród. O jego śmierci poinformowały najważniejsze francuskie instytucje naukowe.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 19 października na cmentarzu w Sceaux pod Paryżem.