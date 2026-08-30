Naruszono przestrzeń powietrzną Mołdawii. Obcy samolot wleciał od strony Ukrainy

RMF24

Obcy samolot naruszył przestrzeń powietrzną Mołdawii w niedzielę po południu. Maszyna wleciała od strony Ukrainy, w pobliżu separatystycznego Naddniestrza i po upływie około 10 min wróciła tą samą trasą – przekazało mołdawskie ministerstwo obrony.

Samolot naruszył przestrzeń powietrzną Mołdawii

Do incydentu doszło ok. godz. 15:50 w niedzielę. Obcy obiekt przekroczył granicę w pobliżu leżącego na południu Naddniestrza miasta Dnestrovsc; maszyna wleciała z obwodu odeskiego na Ukrainie – podał resort obrony. Jak podkreśliło ministerstwo, o godz. 15:59 samolot przekroczył granicę w drodze powrotnej na Ukrainę.

„Nieautoryzowany przelot nad przestrzenią powietrzną naszego kraju nastąpił po rosyjskich atakach powietrznych na Ukrainę” – dodało mołdawskie MON.

Również w niedzielę służby obronne Rumunii ogłosiły alarm dla północno-wschodniej części okręgu Tulcza, w północno wschodniej części kraju. Przekazano, że radary rumuńskiej armii wykryły cel powietrzny w pobliżu granicy z Ukrainą.

„Nie damy się zastraszyć”. Mołdawia chce wzmocnić obronę powietrzną

W ubiegły czwartek, podczas obchodów 35-lecia niepodległości Mołdawii, prezydent tego kraju Maia Sandu zapowiedziała wzmocnienie obrony powietrznej kraju.

„Przestrzeń powietrzna Mołdawii i Rumunii była naruszana dziesiątki razy, a w przeddzień naszego święta rosyjskie drony wtargnęły w naszą przestrzeń powietrzną z oczywistym zamiarem zastraszenia nas. Chcę teraz jasno powiedzieć: nie damy się zastraszyć! Będziemy inwestować w obronę powietrzną, aby mieć zdolności do ochrony naszych obywateli i infrastruktury” – oświadczyła wówczas Sandu.

W obecności zaproszonych prezydentów Rumunii i Ukrainy, Nicusora Dana i Wołodymyra Zełenskiego, zaapelowała też do „wszystkich państw wolnego świata o pomoc Ukrainie i wzmocnienie jej obrony powietrznej przed nadchodzącą zimą”.