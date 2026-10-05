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Dziś poznamy laureata lub laureatów Nagrody Nobla 2026 w dziedzinie medycyny. Decyzję podejmie liczący 50 osób Komitet Noblowski działający przy Karolinska Institutet w Sztokholmie. Nazwisko lub nazwiska mają zostać ogłoszone nie wcześniej niż o godz. 11:30. Kto ma największe szanse na noblowski medal?

Kto odbierze jedno z najważniejszych wyróżnień w świecie nauki?

Tego przed ogłoszeniem oficjalnej decyzji nie wiadomo. Nominacje do Nagrody Nobla i inne informacje dotyczące procesu wyboru laureata pozostają tajne przez 50 lat, dlatego wszelkie medialne typowania są wyłącznie spekulacjami.

Przewidywania „The Scientist”

„The Scientist” typuje jednak, że w tym roku noblowski medal mogą dostać pionierzy badań nad GLP-1, czyli nowoczesnymi preparatami stosowanymi w leczeniu cukrzycy typu 2. oraz otyłości lub też naukowcy, którzy odkryli genetyczne podłoże narkolepsji.

Na długiej liście nazwisk pojawia się na przykład Emmanuel Mignot, badacz snu ze Stanford University School of Medicine czy Masashi Yanagisawa, genetyk molekularny z University of Tsukuba. Typuje się też, że Nobla może dostać też John Eng, który jest endokrynologiem badającym hormon peptydowy, taki jak peptyd glukagonopodobny (GLP-1), występujący w ślinie jadowitej jaszczurki Gila, co przyczyniło się do opracowania powszechnie stosowanych leków na cukrzycę typu 2. Na liście nazwisk jest też Carl June, immunolog i onkolog, który pracuje na Uniwersytecie Pensylwanii i jest znany z opracowania terapii nowotworowej z wykorzystaniem komórek T z chimerycznym receptorem antygenowym.

Nominacje do nagrody są możliwe wyłącznie na zaproszenie. Procedura jest taka, że najpierw Komitet Noblowski wysyła poufne listy z zaproszeniami do osób, które posiadają kwalifikacje i są kompetentne do nominowania kandydatów do Nagrody Nobla w tej dziedzinie.

Kto ma prawo do zgłoszenia kandydata?

Między innymi członkowie Zgromadzenia Nobla w Karolinska Institutet w Sztokholmie, członkowie szwedzcy i zagraniczni wydziałów medycyny i biologii Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk, laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii, medycyny i chemii, osoby zajmujące ugruntowane stanowiska profesorów tytularnych na wydziałach lekarskich w Szwecji oraz osoby zajmujące podobne stanowiska na wydziałach lekarskich lub podobnych instytucjach w Danii, Finlandii, Islandii i Norwegii.

Prawo do zgłaszania kandydatów mają też na przykład osoby piastujące podobne stanowiska na co najmniej sześciu innych wydziałach medycznych uniwersytetów na całym świecie.

Kto dostał Nobla z medycyny w 2025 roku i za co?

W zeszłym roku nagrodę otrzymali:

Mary E. Brunkow,

Fred Ramsdell,

Shimon Sakaguchi.

Uhonorowano ich za odkrycia dotyczące obwodowej tolerancji immunologicznej - mechanizmów, które hamują układ odpornościowy, aby nie atakował własnych tkanek organizmu. Ich badania wyjaśniły m.in. kluczową rolę limfocytów T regulatorowych, Treg, w zapobieganiu chorobom autoimmunologicznym.

Noblowski sen Donalda Trumpa. Rusza ogłaszanie laureatów W poniedziałek 5 października w Sztokholmie rozpocznie się tydzień przyznawania nagród Nobla za osiągnięcia, które w największym stopniu przysłużyły się ludzkości. W tym roku z okazji 125-lecia istnienia nagrody jej wartość podwyższono do rekordowej…

Mateusz Krymski / PAP