MS NOW: Dyrektor FBI przyleciał do Moskwy

RMF24

Dyrektor FBI Kash Patel przyleciał do Moskwy na spotkania z przedstawicielami rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) - twierdzi telewizja MS NOW, powołując się na źródła zbliżone do sprawy. Oficjalnie nie ujawniono żadnych szczegółów dotyczących celu wizyty, jej programu ani tematów rozmów. Poinformowano jedynie, że pobyt Patela w Rosji miałby potrwać dwa dni i obejmować zarówno Moskwę, jak i Petersburg. Doniesieniom zaprzeczyło jednak już samo FBI.

FBI zaprzecza, by miało dojść do wizyty. „Oto gdzie faktycznie przebywa Kash Patel… Liberty University, gdzie bierze udział w wydarzeniu poświęconym wyrażeniu uznania dla służb odpowiedzialnych za egzekwowanie prawa” – napisała agencja w opublikowanym komunikacie.

Pierwsze pogłoski o planowanej podróży Patela do Rosji pojawiły się już w lipcu, a w ostatnich dniach temat wywołał prawdziwą burzę w amerykańskich mediach i polityce. W ubiegłym tygodniu magazyn „The Atlantic” informował o licznych obawach zgłaszanych przez kongresmenów i urzędników FBI w związku z ewentualną wizytą.

Polityczne napięcia i oskarżenia o prorosyjskie sympatie

Zaledwie kilka tygodni temu stolicę Rosji odwiedził szef CIA John Ratcliffe, który – według nieoficjalnych doniesień – rozmawiał z Rosjanami o wojnie w Ukrainie, rosyjskich atakach dywersyjnych na państwa NATO oraz sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Teraz to Patel znalazł się w centrum uwagi. Kongresmeni Demokratów Jamie Raskin i Jim Himes wzywali szefa FBI do odwołania podróży, pytając, dlaczego przedstawiciel amerykańskich służb miałby jechać do kraju oskarżanego o zbrodnie wojenne i ingerencję w wybory w USA. Patel nie odpowiedział na te apele, ani na wewnętrzne sugestie, by zrezygnować z wyjazdu.

Patel: „Współpraca z nietradycyjnymi partnerami”

W sierpniu, w rozmowie z agencją Reutera, Patel mówił o konieczności współpracy z „nietradycyjnymi partnerami”, takimi jak Rosja i Chiny, ale zaznaczał, że FBI jest świadome ich wrogiego nastawienia.

Patel to postać dobrze znana w środowisku Donalda Trumpa – zdobył rozgłos dzięki swojej działalności i zaangażowaniu w śledztwa Republikanów, mające na celu podważenie dochodzenia w sprawie kontaktów ludzi Trumpa z Kremlem.