Meloni boi się „efektu lawiny”. Europa będzie odsyłać migrantów do Włoch?

RMF24

Premier Włoch Giorgia Meloni „obawia się efektu lawiny” w związku z zapowiedzią pięciu europejskich państw – podaje „La Repubblica”. Niemcy, Austria, Szwecja, Finlandia i Szwajcaria zapowiedziały odsyłanie do Włoch migrantów, którzy przybyli na włoskie wybrzeża i tam złożyli wcześniej wniosek o azyl.

„Dublińczycy” i pakt migracyjny

Migranci mają być odesłani do Włoch z innych europejskich krajów na mocy unijnego paktu o migracji i azylu, obowiązującego od czerwca. Przybysze nazywani są „Dublińczykami”, bo w pakcie zachowano podstawową zasadę z obowiązującego wcześniej rozporządzenia dublińskiego - zgodnie z nią odpowiedzialność za rozpatrzenie wniosku o azyl spoczywa na państwie, w którym migrant przekroczył granicę Unii Europejskiej.

Europa jest obecnie coraz bardziej podzielona w sprawie migracji. Zdaniem dziennika „Corriere della Sera” zapowiedzi odsyłania migrantów do Włoch świadczą o tym, że kryzys się zaostrza. Jeśli Szwajcaria faktycznie zdecydowałaby o odesłaniu „Dublinczyków” do Włoch, to na Półwysep Apeniński trafiłoby 600 osób. Na razie nie jest jasne, jak wyglądałaby dokładna statystyka w przypadku innych państw. Włoska prasa szacuje jednak, że łącznie odesłanych może zostać około 10 tys. osób.

„La Repubblica” przytoczyła słowa rzeczniczki szwedzkiego ministerstwa ds. migracji, która podkreśliła, że „ważne jest (...), aby migracja w stronę Europy była dobrze zarządzana i kontrolowana”.

To może wpłynąć na włoskie wybory

Od grudnia 2022 roku, gdy włoskie MSW wydało okólnik w sprawie zablokowania przyjmowania migrantów zawracanych do Włoch, do końca zeszłego roku Włochy otrzymały łącznie 80 tys. wniosków w sprawie „Dublińczyków”. Zdecydowana większość tych wniosków pozostała nierozpatrzona.



„Obecnie premierka Giorgia Meloni obawia się efektu lawiny” - podkreśliła „La Repubblica”. Jak oceniła, kryzysu na tle migracji trudno będzie uniknąć i może on wpłynąć na rząd w kampanii przed wyborami parlamentarnymi w przyszłym roku.



Politycy centrolewicowej opozycji ocenili, że problem migrantów wrócił do Włoch jak bumerang. Przypominają, że rząd Meloni opowiadał się za odsyłaniem migrantów do krajów pochodzenia, jeśli nie mają prawa do azylu.



Były premier Włoch, lider Ruchu Pięciu Gwiazd Giuseppe Conte oświadczył: Oto arcydzieło autorstwa Meloni: deportacje działają, ale przeciwko nam.



Meloni oświadczyła na portalu społecznościowym, że „nowy pakt oznacza pozytywną zmianę dla Włoch w zarządzaniu migrantami, tzw. Dublińczykami”. Nowe zasady znacznie lepiej chronią państwa pierwszego wjazdu w kwestii składania wniosków o azyl, a dzięki wzmocnieniu zasady bezpiecznego państwa trzeciego, którego wprowadzenie było postulowane przez Włochy, łatwiejsze będzie przeprowadzanie przyspieszonych procedur deportacyjnych - oceniła.