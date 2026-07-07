Chińskie „zabawki” do kupienia w Europie. „Podrobione prezerwatywy są niebezpieczne”

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Europejskie Biuro ds. Zwalczania Oszustw odkryło szlak handlu wykorzystywany do dystrybucji podrobionych prezerwatyw w Europie - donosi Euronews. Portal podkreśla, że w ten sposób narażono na niebezpieczeństwo zdrowie seksualne wielu Europejczyków. W sumie na europejski rynek trafiło ponad 200 tysięcy prezerwatyw.

Jak podkreśla Euronews, pochodzące z Chin prezerwatywy trafiły do sprzedaży w Europie dzięki skutecznemu ominięciu wymogów jakości towarów, jakie narzuca Unia Europejska.

Produkt był bowiem fałszywie przedstawiany jako zabawka. W sumie na europejskim rynku wylądowało ich ponad 200 tysięcy. W ten sposób narażono zdrowie Europejczyków. Wzrosło bowiem ryzyko infekcji przenoszonych drogą płciową, jak również niebezpiecznych chemikaliów. Zaistniała sytuacja mogła także zwiększyć statystykę nieplanowanych ciąż.

Euronews pisze, że prezerwatywy sprzedawane w Europie są klasyfikowane jako „urządzenia medyczne”. Muszą więc spełniać - często rygorystyczne - normy BHP, do których należy m.in. kontrola zanieczyszczeń mikroorganizmów, odporność na leki czy wymagania dotyczące wymiarów. Chińskie podróby omijały te wymogi.

„Podrobione prezerwatywy są niebezpieczne”

Szef biura ds. zwalczania oszustw Komisji Europejskiej Petr Klement, cytowany przez portal, podkreśla, że „podrobione prezerwatywy są niebezpieczne”. Fałszywe prezerwatywy zostały skonfiskowane w Rumunii, Serbii i Hiszpanii. Wiadomo, że były warte nawet 200 tys. euro.

Ustalono także, że w Europie sprzedawano je wykorzystują nazwę i logo znanej marki. Nie ujawniono jednak, o jaką konkretnie markę chodzi. Trudno jest podać dokładne dane, biorąc pod uwagę charakter nielegalnych sieci – powiedział z kolei rzecznik europejskiego biura Euronews Health.

Oznacza to, że część osób zakupiła fałszywą prezerwatywę, nie wiedząc o tym, że to chiński produkt.