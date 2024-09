Pieczę nad kreatywną częścią występu w przerwie Super Bowl sprawować będzie założona przez Lamara i filmowca Dave’a Free firma pgLang.



"Rap to wciąż najbardziej wpływowy gatunek muzyczny. Pojawię się na Super Bowl, żeby przypomnieć światu, dlaczego tak właśnie jest. Odezwali się do właściwej osoby" - powiedział Kendrick Lamar cytowany przez portal The Hollywood Reporter.

Szósty raz z rzędu producentem występu w przerwie Super Bowl będzie należąca do Jaya-Z firma Roc Nation.

W ubiegłym roku za współreżyserię show w przerwie finału ligi NFL z Hamishem Hamiltonem został on nagrodzony statuetką Emmy. To jeden z niewielu czarnoskórych reżyserów z prestiżową nagrodą otrzymaną za reżyserię programu rozrywkowego. Tegoroczny show z udziałem Ushera miał trzy nominacje do nagrody Emmy i był najchętniej oglądanym występem w przerwie Super Bowl w historii.



"Kendrick Lamar bez wątpienia jest jednym z największych artystów pokolenia. Jego głęboka miłość do hip-hopu i kultury kształtuje jego artystyczną wizję. Ma niezrównaną zdolność definiowania i wpływania na kulturę na całym świecie. Twórczość Kendricka wykracza poza muzykę, a jego wpływ będzie odczuwalny przez lata" - nie ma wątpliwości Jay Z.

Kendrick Lamar występował już podczas Super Bowl w 2022 roku. Wtedy na scenie stanął u boku innych gwiazd hip-hopu, takich jak Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem. Mary J. Blige i 50 Cent.