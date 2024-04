W drugim zwiastunie filmu "Deadpool & Wolverine" nareszcie pojawia się Hugh Jackmana w roli najsłynniejszego z X-Menów. Jest też oczywiście Ryan Reynolds jako Deadpool. Film w polskich kinach od 26 lipca.

Hugh Jackman i Ryan Reynolds na planie filmowym / Bav Media / SplashNews.com/East News / East News

Trzeci film z serii "Deadpool" będzie pierwszym filmem Kinowego Uniwersum Marvela, w którym pojawią się ukochane przez fanów postaci z uniwersum X-Men. Hugh Jackman powraca do roli Wolverine’a po śmierci tej postaci w filmie "Logan: Wolverine" z 2017 roku. Jak wynika z najnowszego zwiastuna, robi to niechętnie. A do pomocy próbuje nakłonić go grany przez Ryana Reynoldsa Deadpool.

Nowego zwiastunowi filmu "Deadpool & Wolverine" towarzyszy przebój "Like a Prayer" Madonny. W trailerze pojawia się też krótkie motto, które będzie promować nową produkcję. Obaj bohaterowie wykrzykują zachęcające do walki słowa: "Let’s Fu...g Go", w skrócie LFG, co można przetłumaczyć jako "Do roboty, ku...a".

Trzeci film z serii z uniwersum Marvela dostał kategorię wiekową R. W USA oznaczane są nią filmy, które widzowie poniżej 17 lat mogą obejrzeć wyłącznie w towarzystwie osoby dorosłej.

Wideo youtube

Pokazany podczas Super Bowl pierwszy zwiastun filmu "Deadpool & Wolverine" miał 365 milionów odtworzeń w ciągu zaledwie doby od premiery. Żaden inny zwiastun filmowy w historii nie osiągnął takiego wyniku.

W polskich kinach film pojawi się 26 lipca.