Gwiazdorska oda do rapu z Zachodniego Wybrzeża USA – tak magazyn "Rolling Stone" określił zakończony dziewięć godzin temu koncert Kendricka Lamara "The Pop Out: Ken & Friends”. Występ zgromadził śmietankę artystów z zachodniej części Stanów Zjednoczonych związanych z szeroko rozumianą kulturą hip-hop.