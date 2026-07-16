Katastrofa mostu w Genui. Były menedżer został skazany

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Były szef spółki Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci został w czwartek skazany przez włoski sąd na 12 lat więzienia za katastrofę mostu-wiaduktu w Genui w 2018 r., w skutek której zginęły 43 osoby. Mężczyzna odbywa już sześcioletnią karę więzienia, na którą skazano go w innej sprawie, dotyczącej wypadku na autostradzie A16 w 2013 roku.

W 2019 roku wysadzono filary zawalonego mostu w Genui. Fot. Alberto Lingria (PAP/Photoshot)

W 2019 roku wysadzono filary zawalonego mostu w Genui. Fot. Alberto Lingria (PAP/Photoshot) / PAP

14 sierpnia 2018 roku załamała się centralna część wiaduktu zwanego także mostem Morandiego, będącego częścią autostrady A10, która biegnie od granicy z Francją do Genui. W katastrofie zginęły 43 osoby.

Obrona Cywilna szacowała, że w chwili katastrofy przez wiadukt autostrady A10 przejeżdżało około 30 samochodów i trzy ciężarówki. Większość pojazdów zostało zmiażdżonych.

Winą została obarczona firma Autostrade per l'Italia, która zdaniem sądu, zaniedbała stan techniczny wiaduktu, co doprowadziło do tragedii.

Wyrok: 12 lat więzienia

Giovanni Castellucci, były szef spółki Autostrade per l'Italia został w czwartek skazany przez włoski sąd na 12 lat więzienia za katastrofę mostu-wiaduktu. Prokuratura domagała się ostrzejszej kary - 18 lat więzienia.

W tej sprawie łącznie oskarżono 57 osób, wśród nich są menadżerowie z Autostrade per l'Italia oraz inżynierowie firmy odpowiadającej za rozwiązania techniczne SPEA, a także urzędnicy z ministerstwa infrastruktury i transportu.

Jak zauważyła agencja ANSA, Castellucci odbywa już sześcioletnią karę więzienia, na którą skazano go w innej sprawie, dotyczącej wypadku na autostradzie A16 w 2013 roku. Wówczas w mieście Monteforte Irpino, w prowincji Avellino zginęło 40 osób.

W 2019 roku przy pomocy dynamitu wysadzono filary zawalonego mostu.